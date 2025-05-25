وهي حامل في شهرها الثامن.. ممثلة شهيرة تصوّر مشاهد خطرة

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كشفت الممثلة ، بطلة فيلم "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، أنها كانت في الشهر الثامن من حملها أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن، بما في ذلك أحد المشاهد التي أعيد تصويرها لاحقًا. وقالت في مقابلة مع برنامج مع إنها كانت حريصة على أداء المشهد بنفسها رغم عرض فريق العمل الاستعانة ببديلة، مؤكدة أنها "حظيت برعاية كبيرة ودعم من الجميع".الفيلم، الذي يُعد الجزء الثامن من سلسلة "مهمة مستحيلة"، يشهد عودة بدور في مواجهة جديدة مع تهديد المعروف باسم "الكيان". وتؤدي أتويل شخصية "غريس"، التي ظهرت سابقًا في الجزء السابع.، تحدث توم عن استعداداته الجسدية للمشاهد الخطيرة، مشيرًا إلى أنه يتناول وجبات فطور كبيرة لتعويض الطاقة اللازمة، خصوصًا أثناء التصوير في ظروف مناخية قاسية وعلى ارتفاعات شاهقة.وقد اعتبر عدد من النقاد أن "The Final Reckoning" يمثل نهاية مناسبة للسلسلة، مشيدين بمشاهد الأكشن، رغم بعض الملاحظات على السرد الدرامي.