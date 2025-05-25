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المرأة
"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما
Lebanon 24
25-05-2025
|
23:37
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أكدت الممثلة
اللبنانية
ريان حركة
أنباء انفصالها عن خطيبها بعد أيام فقط من إعلان ارتباطهما في أجواء رومانسية عبر مقطع قيديو يوثّق عرض الزواج التي تلقته من شاب في مكان إقامتها في
ولاية ميشيغان
الأميركية.
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وربطت ريان اسباب انفصالها السريع بـ"النصيب"، وقالت في تصريحات صحافية لقناة onetv "
ما صار
نصيب، ما اتفقنا وما كان في وضوح على ما يبدو الحمدلله على كل شي".
واكتفت ريان بتأكيد الخبر من خلال حذف كل الصور والمقاطع المتعلقة بإعلان خطوبتها السريعة عبر
السوشيال ميديا
ومشاركة خبر انفصالها عبر خاصية الستوريز، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع واكدوا أنها محقة في تصرفها من البداية طالما لم تتوافق مع العريس بشكل يسمح لهما بالاستمرار.
يذكر ان مسلسل "خطيئة أخيرة" الذي تشارك ريان في بطولته يعرض عبر منصّة "يانغو
بلاي
" ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين أبرزهم:
عمار شلق
،
سامر إسماعيل
،
كارلوس عازار
،
رشا بلال
،
كارول عبود
، رولا بقسماطي،
هافال حمدي
،
إيلي متري
،
طارق تميم
، وغيرهم. وهو من إخراج
طارق رزق
وتأليف
نور شيشكلي
.(لها)
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