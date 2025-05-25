"ما صار نصيب".. ممثلة لبنانية تكشف سبب انفصالها عن عريسها بعد أيام فقط من خطوبتهما

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أكدت الممثلة أنباء انفصالها عن خطيبها بعد أيام فقط من إعلان ارتباطهما في أجواء رومانسية عبر مقطع قيديو يوثّق عرض الزواج التي تلقته من شاب في مكان إقامتها في الأميركية.وربطت ريان اسباب انفصالها السريع بـ"النصيب"، وقالت في تصريحات صحافية لقناة onetv " نصيب، ما اتفقنا وما كان في وضوح على ما يبدو الحمدلله على كل شي".واكتفت ريان بتأكيد الخبر من خلال حذف كل الصور والمقاطع المتعلقة بإعلان خطوبتها السريعة عبر ومشاركة خبر انفصالها عبر خاصية الستوريز، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع واكدوا أنها محقة في تصرفها من البداية طالما لم تتوافق مع العريس بشكل يسمح لهما بالاستمرار.يذكر ان مسلسل "خطيئة أخيرة" الذي تشارك ريان في بطولته يعرض عبر منصّة "يانغو " ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين أبرزهم: ، ، ، ، ، رولا بقسماطي، ، ، ، وغيرهم. وهو من إخراج وتأليف .(لها)