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المرأة

بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:41
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أعربت الممثلة البريطانية القديرة ميريام مارغوليس، نجمة سلسلة أفلام Harry Potter الشهيرة، عن حزنها واقترابها من وداع الحياة الفنية، بسبب تدهور حالتها الصحية، معلنة اعتزالها التمثيل رسميًا.
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وقالت مارغوليس، البالغة من العمر 84 عامًا، في حديث لصحيفة Mirror: "أدرك أن الحياة قصيرة، وأعلم أنني سأرحل على الأرجح خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة، وربما أقرب من ذلك. أكره فكرة التوقف عن التمثيل".

واشتهرت ميريام بدور "البروفيسورة سبراوت" في سلسلة هاري بوتر، لكنها اليوم تعترف بأنها لم تعد قادرة على أداء الأدوار التي تتطلب الحركة الجسدية، مشيرة إلى أنها تتوق لأدوار لا تُجبرها على استخدام الكرسي المتحرك، لكنها ببساطة "لم تعد قوية بما يكفي".

وبدأت مارغوليس تعاني من مشاكل صحية جدية منذ العام 2023، حيث كشفت في بودكاست Table Manners عن خضوعها لجراحة في القلب، تم خلالها استبدال صمام الأبهر لديها بصمام مستخرج من قلب بقرة، وقالت بسخرية مرّة: "بات لديّ الآن قلب بقرة! حسنًا، ليس القلب بأكمله... مجرد صمام، لكنها عملية أنقذتني من الخضوع لجراحة قلب مفتوح".

وفي عام 2024، أعلنت النجمة أنها مصابة بتضيق في العمود الفقري، مما جعلها غير قادرة على المشي. وأوضحت: "أُدرج الآن رسميًا كشخص معاق. أستخدم العكازات والمشّايات، وهو أمر ممل للغاية. لكنني حصلت مؤخرًا على سكوتر متحرك... وهذا ممتع حقًا".

رغم ما تمرّ به من تحديات صحية، تؤكد ميريام مارغوليس أنها لا تخشى الموت. ففي حديث لمجلة Vogue البريطانية، قالت: "عندما تكون شابًا، لا تفكر بالموت. أما الآن، فأفكر فيه كثيرًا. بات واضحًا لي أن ما تبقى من الزمن أقل بكثير مما مضى".

وأضافت: "ما زلت أتجنب المخاطرة، وما زلت منفتحة على تجارب جديدة، لكنني مدركة تمامًا أنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق". (فوشيا)
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