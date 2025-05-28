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المرأة
بفستان قصير مكشوف الصدر.. أنابيلا هلال تسرق الأضواء في صورة جديدة
Lebanon 24
28-05-2025
|
12:00
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نشرت الإعلامية أنابيلا هلال صورة لها عبر خاصية “الستوري” على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا زهريًا قصيرًا مكشوفًا عند منطقة
الصدر
.
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وقد وضعت مكياجًا خفيفًا أبرز ملامح وجهها الطبيعية. وبدت في الصورة بطلة أنيقة وجذابة، حيث لفتت الأنظار بجمالها اللافت وقوامها الرشيق.
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