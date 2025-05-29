نشرت فيديو للحظة خروجها من غرفة العمليات.. فنانة شهيرة ترد على الانتقادات: كنت 90 كيلو ونحفت (صورة)

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وتحدثت في الفيديو الذي نشرته على حساباتها الشخصية بارتياح عن تجربتها، مؤكدة أنها لا تشعر بأي ألم.



وخلال المقطع، خاطبت متابعيها قائلة: "أرحبوا، هلا والله متابعيني، بنات شلونكم؟ طالعة الحين من غرفة الإفاقة، الحمد لله سويت العملية، وحالياً ما في ألم، بس أحس زي الضباب داخل عيوني لأن الدكتور حاط كريم داخل العين... إن شاء الله بعد كم يوم أشيل الخيوط وأصير موزة الموزات. كنت مضايقني الجفن المبطن، بس الحمد لله". نشرت الفنانة ريماس منصور فيديو للحظة خروجها من بعد إجراء عملية تجميلية لجفون .وتحدثت في الفيديو الذي نشرته على حساباتها الشخصية بارتياح عن تجربتها، مؤكدة أنها لا تشعر بأي ألم.وخلال المقطع، خاطبت متابعيها قائلة: "أرحبوا، هلا والله متابعيني، بنات شلونكم؟ طالعة الحين من غرفة الإفاقة، الحمد لله سويت العملية، وحالياً ما في ألم، بس أحس زي الضباب داخل عيوني لأن الدكتور حاط كريم داخل العين... إن شاء الله بعد كم يوم أشيل الخيوط وأصير موزة الموزات. كنت مضايقني الجفن المبطن، بس الحمد لله".

الظهور التلقائي لريماس قابله تفاعل واسع، إلا أن بعض المتابعين تركوا تعليقات سلبية طالت مظهرها وخياراتها التجميلية، ما دفعها للرد عبر سلسلة من المقاطع المصورة من داخل سيارتها، تحدثت فيها بصراحة عن التغيرات التي طرأت على شكلها وحياتها.



وقالت ريماس في أحد المقاطع "التعليقات من البنات تبرد القلب، لكن اللي تعلق بطاقة سلبية وتسب تقول لا تشفطين، لا تنحفين... أنا كنت دبة، كنت فيل! وصلت 90 كيلو، اشتغلت على نفسي، نحفت، سويت رياضة، استخدمت إبر تنحيف تحت استشارة طبية".



وتابعت حديثها بلهجة مباشرة قائلة: "حتى عندك فلوس، ادخلي جمعية، سوي جفونك، اشفطي كرشك... لا تقولين ما أقدر، شوفي مستقبلك وقيمتك، وتجملي مع ذا العالم".(العين الإخبارية)