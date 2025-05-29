هذه الممثلة السورية الجميلة تدخل السينما المصرية من الباب العريض

Advertisement

تُشارك الممثلة في بطولة الفيلم السينمائي المصري " الحارس" إلى جانب الفنان ، كما ستقف أمام الممثل في المسلسل الدرامي الجديد "اتنين قهوة".وحسب وسائل إعلام ، تتواجد الفنانة مرام علي في مصر حاليًا، حيث انطلقت عمليات تصوير مسلسل "اتنين قهوة" يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات خارج الموسم، إذ كان من المفترض تصوير العمل الدرامي في عام 2024 الماضي، لكنه تم تأجيله للعام الجاري دون توضيح الأسباب من قبل الجهة المنتجة أو صناعه.من جهة أخرى، تشارك مرام علي في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "الحارس"، وتلعب فيه دور البطولة أمام الفنان هاني سلامة، إذ اقترب الانتهاء من عمليات تصويره الذي بدأت قبل شهرين، حيث تم التصوير في وتركيا ومصر، وفق وسائل إعلام مصرية. (إرم نيوز)