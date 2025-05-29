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المرأة

هذه الممثلة السورية الجميلة تدخل السينما المصرية من الباب العريض

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:40
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تُشارك الممثلة السورية مرام علي في بطولة الفيلم السينمائي المصري " الحارس" إلى جانب الفنان هاني سلامة، كما ستقف أمام الممثل أحمد فهمي في المسلسل الدرامي الجديد "اتنين قهوة".
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وحسب وسائل إعلام مصرية، تتواجد الفنانة مرام علي في مصر حاليًا، حيث انطلقت عمليات تصوير مسلسل "اتنين قهوة" يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات خارج الموسم، إذ كان من المفترض تصوير العمل الدرامي في عام 2024 الماضي، لكنه تم تأجيله للعام الجاري دون توضيح الأسباب من قبل الجهة المنتجة أو صناعه.

من جهة أخرى، تشارك مرام علي في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "الحارس"، وتلعب فيه دور البطولة أمام الفنان هاني سلامة، إذ اقترب الانتهاء من عمليات تصويره الذي بدأت قبل شهرين، حيث تم التصوير في لبنان وتركيا ومصر، وفق وسائل إعلام مصرية. (إرم نيوز)
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