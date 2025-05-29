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المرأة

4 أقنعة منزليّة تمدّ البشرة الجافة بما تحتاجه من ترطيب

Lebanon 24
29-05-2025 | 23:00
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العناية بالبشرة الجافة ليست أمراً صعباً أو مُعقّداً، إذ يكفي تأمين حاجتها من الترطيب والتغذية لتستعيد نضارتها وحيويتها.

تُشكّل الأقنعة المنزليّة وسيلة فعّالة للعناية بالبشرة الجافة، إذ تمدّها بالعناصر الغذائية المُرطّبة التي تحتاج إليها. وهي سريعة التحضير وسهلة التطبيق، أما نتائجها فتظهر بشكل فوري على البشرة.
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- قناع الفاكهة المُرطّبة
يُنصح تطبيق هذا القناع على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتمّ وضع شريحة من البطيخ الأصفر وملعقة صغيرة من العسل في الخلاّط الكهربائي للحصول على مزيج مُتجانس يسهل تطبيقه كقناع على الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. وفي المرحلة الثانية، يتمّ هرس ربع حبّة من الأفوكادو الناضجة مع ملعقة صغيرة من الزبادي الكامل الدسم. يُطبّق هذا الخليط كقناع على البشرة لحوالي 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يُنصح بالاستعانة بهذا القناع المُرطّب والمُغذّي مرتين أسبوعياً على البشرة الجافة.

- قناع العسل للبشرة الجافة جداً
لتحضيره يكفي خفق بياض حبة من البيض جيداً حتى تصبح صيغتها جامدة، على أن يتمّ بعد ذلك خلطها مع مقدار ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من زيت جنين القمح، وملعقة صغيرة من عصير الليمون. يُطبّق هذا الخليط كقناع على الوجه ويُترك لمدة 20 دقيقة قبل إزالته بقطعة من القطن مُبلّلة بالمياه المعدنيّة أو بماء الورد. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً على الشعر.

- قناع الزبادي المُرطّب
لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من زيت اللوز، وملعقتين كبيرتين من الزيادي الكامل الدسم. يُطبّق الخليط كقناع على البشرة الجافة ويُترك لمدة 20 دقيقة قبل إزالته بقطعة من القطن مُبلّلة بمياه معدنيّة أو بماء الورد.

- قناع الكريما الطازجة المُغذّي
لتحضيره يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة إلى 3ملاعق من العسل وحبة من الجزر مسلوقة ومهروسة جيداً. يُطبّق الخليط كقناع على الوجه والعنق ويُترك لمدة ربع ساعة قبل إزالته بقطعة من القطن مُبلّلة بمياه معدنيّة أو ماء الورد. يمكن تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً.
- مكونات مفيدة للبشرة الجافة
يُعتبر زيت اللوز الحلو من المكونات المفيدة جداً لترطيب البشرة الجافة، ويمكن أن نضيف إليه أيضاً زيتاً أساسياً نختاره. ومن الزيوت المفيدة في هذا المجال: زيت زهرة الربيع الغني بأحماض أوميغا6 الدهنيّة، والذي يدخل في تركيبة العديد من كريمات العناية بالبشرة. يُستعمل خليط هذه الزيوت مساءً على بشرة نظيفة لمدّها بالترطيب والتغذية طوال الليل.

يُعتبر زيت فول الصويا من العلاجات الفعّالة أيضاً للعناية بالبشرة الجافة، ولذلك نجده يدخل في تركيبات الكريمات والمراهم المُرطّبة أما لب الصبار فيتمتّع بمفعول مُرطّب ومُغذٍّ، وتجدونه يدخل في تركيبة جل الاستحمام واللوشن المُرطّب للجسم.
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