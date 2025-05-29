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المرأة
تخطت حدود العري مجدداً.. زوجة النجم الشهير تُثير ضجة بقميص شبكي وجوارب شفّافة (صور)
Lebanon 24
29-05-2025
|
23:05
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تخطت
بيانكا سينسوري
مجددا حدود الجرأة بأحدث إطلالاتها. فبعد فستانها الشفّاف الذي أثار ضجة على الإنترنت في حفل جوائز "غرامي"، والذي أظهرها عارية على السجادة الحمراء، خالفت مصمّمة أحذية "ييزي" السابقة قواعد "إنستغرام" المناهضة للعُري بقميص شبكي شفّاف وجوارب شفّافة.
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سينسوري، المتزوجة من كانييه
ويست
، نشرت صوراً عدة ظهرت فيها وهي تقف على طريق إسمنتي مرتديةً زيّاً شبه عارٍ. وشاركت العارضة
الأسترالية
صور "إنستغرام" من دون تعليق، حيث ارتدت فيها قميصاً أسود شبكياً من دون أكمام مع جوارب شفّافة جداً، كما تخلّت عن الملابس الداخلية.
على عكس ملابسها الشفّافة، أرفقت سينسوري التي تركت شعرها الداكن منسدلاً على كتفيها مع غرّة أمامية، إطلالتها بنظّارة شمسية داكنة وحذاء رمادي ذي كعب عالٍ مدبّب من الأمام بتصميم الرباط. ويبدو أن سينسوري تحايلت على قواعد "إنستغرام" بإضافة تأثير ضبابي إلى الصورة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتساءل فيها متابعو سينسوري عما إذا كان من الممكن اتهامها بالتعرّي غير اللائق.
النجمة، التي استبدلت ملابسها الداخلية بملابس شبه عارية في حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2025، انتهكت أيضاً على ما يبدو قواعد الحدث حيث ظهرت عارضة الأزياء الأسترالية لأول مرة على السجادة الحمراء مع زوجها وكانت ترتدي معطفاً ضخماً من الفرو الأسود، لتستدير فجأة وتبدأ بخلعه بحركة مثيرة ليتبين أنها ترتدي تحته فستاناً قصيراً وشفّافاً بالكامل مصنوعاً من الجوارب الشبكية الشفّافة بلون اللحم، ليظهر من خلالها جسمها العاري تماماً.
ومع ذلك، صرّحت شرطة
لوس أنجلوس
لموقع TMZ في بيان في ذلك الوقت أن لا خطط لتوجيه اتهامات إلى سينسوري، موضحة أن "حفل جوائز "غرامي" هو حدث خاص ولم يتصل أحد من حفل توزيع الجوائز بالشرطة ويتقدّم بشكاوى حول طريقة ارتداء بيانكا لملابسها".(لها)
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