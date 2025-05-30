ممثلة شهيرة تحوّل ماء استحمامها إلى صابون للمعجبين! (صورة)

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المشروع الجديد حمل اسم "Bathwater Bliss" وتم إنتاج خمسة آلاف قطعة فقط، تأتي كل منها بشهادة توثيق تؤكد أنها صُنعت جزئياً من المياه التي تحممت بها النجمة البالغة من العمر 27 عاماً. قررت الممثلة الأميركية سيدني سويني تحويل مياه استحمامها المستخدمة إلى صابون فاخر محدود الإصدار، وذلك بالتعاون مع علامة "Dr. Squatch" المتخصصة في الشخصية الطبيعية.المشروع الجديد حمل اسم "Bathwater Bliss" وتم إنتاج خمسة آلاف قطعة فقط، تأتي كل منها بشهادة توثيق تؤكد أنها صُنعت جزئياً من المياه التي تحممت بها النجمة البالغة من العمر 27 عاماً.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قالت سيدني: "عندما يطالبك الجمهور بمياه استحمامك، أمامك خياران: إما أن تتجاهلي أو أن تحوليها إلى صابون، إنها فكرة غريبة… ولكنها غريبة بطريقة جميلة".

الصابون الذي يحمل توقيع سيدني سويني يتميز بعطر مستوحى من الطبيعة، بمزيج من نغمات الصنوبر، وأشجار الدوغلاس فير، والطحالب الأرضية، إلى جانب لمسة من مياه استحمامها.



الجدير بالذكر أن هذا المشروع الغريب يأتي في وقت تستكمل فيه سيدني تصوير الموسم الثالث -والذي قد يكون الأخير- من مسلسل "Euphoria"، حيث تلعب دور "كاسي"، الفتاة ذات الشعبية في المدرسة والتي تعاني من اضطرابات نفسية وتدخل في علاقة مؤذية نفسياً وجسدياً مع شريك صديقتها السابقة.(الإمارات 24)