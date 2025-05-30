25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
30-05-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال حفل عائلي بسيط، احتفل الفنان
المصري مصطفى
منصور بخطوبته على الفنانة
هايدي رفعت
، واقتصر على حضور المقربين من الأهل والأصدقاء.
Advertisement
وظهرت الفنانة هايدي رفعت، وهي ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا اتسم بالبساطة والرقي، فيما اختار الفنان
مصطفى منصور
إطلالة كلاسيكية رسمية، عكست أجواء الحفل الهادئة.
وتبادل العروسان الضحكات والنظرات الودودة وسط تصفيق وترحيب الحاضرين.
يُذكر أن الفنان مصطفى منصور والفنانة هايدي رفعت قد التقيا من قبل في عدد من الأعمال الفنية، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، وحققا حضورًا ملحوظًا بفضل أدائهما المتقن واختياراتهما المتنوعة.
ويأتي إعلان الخطوبة ليضيف فصلًا جديدًا في العلاقة بين النجمين، حيث يجمع بينهما الانسجام المهني والعلاقة العاطفية. (العين الإخبارية)
مواضيع ذات صلة
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
30/05/2025 13:06:56
30/05/2025 13:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان أبيض أنيق.. فنانة شهيرة تحتفل بـ "كتب كتاب" شقيقتها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان أبيض أنيق.. فنانة شهيرة تحتفل بـ "كتب كتاب" شقيقتها (فيديو)
30/05/2025 13:06:56
30/05/2025 13:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ LBCI تحتفل بخطوبتها.. وهذا عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ LBCI تحتفل بخطوبتها.. وهذا عريسها (صور)
30/05/2025 13:06:56
30/05/2025 13:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها
30/05/2025 13:06:56
30/05/2025 13:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ "توب" من الشبك.. إليسا تستمتع بوقتها في إيطاليا وتنفي كل الشائعات (صور)
Lebanon 24
بـ "توب" من الشبك.. إليسا تستمتع بوقتها في إيطاليا وتنفي كل الشائعات (صور)
04:00 | 2025-05-30
30/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت بالبكاء.. الشيف عبير الصغير تحتفل بخطوبتها وانتقادات لفستانها (فيديو)
Lebanon 24
انهارت بالبكاء.. الشيف عبير الصغير تحتفل بخطوبتها وانتقادات لفستانها (فيديو)
02:00 | 2025-05-30
30/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تحوّل ماء استحمامها إلى صابون للمعجبين! (صورة)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تحوّل ماء استحمامها إلى صابون للمعجبين! (صورة)
01:00 | 2025-05-30
30/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت حدود العري مجدداً.. زوجة النجم الشهير تُثير ضجة بقميص شبكي وجوارب شفّافة (صور)
Lebanon 24
تخطت حدود العري مجدداً.. زوجة النجم الشهير تُثير ضجة بقميص شبكي وجوارب شفّافة (صور)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أقنعة منزليّة تمدّ البشرة الجافة بما تحتاجه من ترطيب
Lebanon 24
4 أقنعة منزليّة تمدّ البشرة الجافة بما تحتاجه من ترطيب
23:00 | 2025-05-29
29/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
06:28 | 2025-05-29
29/05/2025 06:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:45 | 2025-05-29
29/05/2025 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:00 | 2025-05-30
بـ "توب" من الشبك.. إليسا تستمتع بوقتها في إيطاليا وتنفي كل الشائعات (صور)
02:00 | 2025-05-30
انهارت بالبكاء.. الشيف عبير الصغير تحتفل بخطوبتها وانتقادات لفستانها (فيديو)
01:00 | 2025-05-30
ممثلة شهيرة تحوّل ماء استحمامها إلى صابون للمعجبين! (صورة)
23:05 | 2025-05-29
تخطت حدود العري مجدداً.. زوجة النجم الشهير تُثير ضجة بقميص شبكي وجوارب شفّافة (صور)
23:00 | 2025-05-29
4 أقنعة منزليّة تمدّ البشرة الجافة بما تحتاجه من ترطيب
16:15 | 2025-05-29
بإطلالة جريئة… ممثلة وإعلامية لبنانية تشعل مواقع التواصل (صورة)
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
30/05/2025 13:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 13:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 13:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24