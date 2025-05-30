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المرأة

بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:00
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خلال حفل عائلي بسيط، احتفل الفنان المصري مصطفى منصور بخطوبته على الفنانة هايدي رفعت، واقتصر على حضور المقربين من الأهل والأصدقاء. 
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وظهرت الفنانة هايدي رفعت، وهي ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا اتسم بالبساطة والرقي، فيما اختار الفنان مصطفى منصور إطلالة كلاسيكية رسمية، عكست أجواء الحفل الهادئة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتبادل العروسان الضحكات والنظرات الودودة وسط تصفيق وترحيب الحاضرين.

يُذكر أن الفنان مصطفى منصور والفنانة هايدي رفعت قد التقيا من قبل في عدد من الأعمال الفنية، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، وحققا حضورًا ملحوظًا بفضل أدائهما المتقن واختياراتهما المتنوعة. 

ويأتي إعلان الخطوبة ليضيف فصلًا جديدًا في العلاقة بين النجمين، حيث يجمع بينهما الانسجام المهني والعلاقة العاطفية. (العين الإخبارية)

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