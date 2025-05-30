بـ "كروب توب" وتنورة قصيرة جداً.. نادين نجيم تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة

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نشرت الممثلة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة شبابية جريئة، حيث ارتدت تنورة جينز قصيرة مع توب قصير (كروب توب) باللون الأسود.الإطلالة لفتت انتباه متابعيها بسرعة، وأثارت تفاعلًا واسعًا على المنصة، لكن الردود جاءت متباينة، حيث اعتبر أغلبهم أن ما ارتدته “ليس ملائمًا”، معربين عن استيائهم من اختيارها لهذا اللوك.