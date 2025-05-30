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المرأة

بـ "كروب توب" وتنورة قصيرة جداً.. نادين نجيم تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:35
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نشرت الممثلة نادين نجيم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة شبابية جريئة، حيث ارتدت تنورة جينز قصيرة مع توب قصير (كروب توب) باللون الأسود.
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الإطلالة لفتت انتباه متابعيها بسرعة، وأثارت تفاعلًا واسعًا على المنصة، لكن الردود جاءت متباينة، حيث اعتبر أغلبهم أن ما ارتدته “ليس ملائمًا”، معربين عن استيائهم من اختيارها لهذا اللوك.


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