بعد أيام من إعلان حملها الثالث.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس

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تلقت النجمة العالمية ريهانا خبر وفاة والدها، رونالد فينتي، عن عمر ناهز 70 عامًا، وذلك بعد معاناة قصيرة مع المرض، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية في باربادوس ولوس أنجلوس، حيث كان يقيم.ويأتي هذا الحدث الحزين بينما تعيش ريهانا لحظات خاصة في حياتها بإعلان حملها الثالث مؤخرًا، ما أضفى طابعًا شخصيًا مؤثرًا على هذا الفقد.وقد مرت علاقة ريهانا بوالدها بمحطات متقلبة، شابتها فترات من التوتر، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما في السنوات الأخيرة. ولم تُصدر ريهانا حتى الآن أي تعليق رسمي على الخبر، إلا أن صورًا انتشرت لشقيقها، راجاد فينتي، خلال تواجده أمام مركز "سيدارز سيناي" الطبي في بتاريخ 28 أيار، أشارت إلى احتمال تواجدها في المكان أيضًا. (مجلة هي)