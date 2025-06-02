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المرأة

بعد شائعات طلاقهما.. زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل أمل علم الدين تغيّر شكلها! (صور)

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:30
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أطلت المحامية البريطانية- اللبنانية أمل كلوني مؤخرا بلوك جديد في أحدث ظهور لها مع زوجها النجم العالمي جورج كلوني خلال توجّههما في نيويورك لحضور عرض مسرحي في برودواي.
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وأقدمت المحامية المرموقة على تغيير لون شعرها البنّي الطويل الى الكستنائي الفاتح، واعتمدت صيحة خصلات الهايلايت الأشقر من الأمام، وهو ما غيّر شكلها بالكامل ومنحها إطلالة شبابية ناعمة والمزيد من الحيوية التي تناسب أجواء الصيف.
 
 
 
 
 
 
 
وتألّقت أمل كلوني بفستان أبيض اللون مع رسوم حيوية عبارة عن أوراق الأشجار الملوّنة بتدرّجات اللونين الأخضر والبنّي، وتميّز الفستان بأنه بسيط، طويل وضيّق وبدون حمّالات، وهذا التصميم من أهم صيحات الموضة لموسم الصيف هذا العام. ونسّقت معه حذاء نسائياً خفيفاً ذهبي اللون و"كلاتش" ناعمة من اللون نفسه.

ومن الناحية الجمالية، تزيّنت أمل كلوني بمجوهرات ناعمة عبارة عن أقراط كبيرة الحجم متدلية، وتركت شعرها الطويل ينسدل على طبيعته على كتفيها، وطبّقت مكياجاً قوياً مع أحمر خدود بارز وأحمر شفاه وردي اللون، وبدت في غاية الرشاقة والسعادة مع زوجها، لتنفي بذلك كل الشائعات التي تطاول حياتهما الزوجية.(لها)

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