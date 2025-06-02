Advertisement

المرأة

جمال ابنة نادين نسيب نجيم حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1369574-638844947394398970.jpg
Doc-P-1369574-638844947394398970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لابنتها هافين، حيث ظهرت الطفلة وقد كبرت وأصبحت أكثر جمالًا.
Advertisement

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بجمال هافين، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها. كما أشار البعض إلى أن هافين أصبحت نسخة مصغرة من نادين.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم تحرص دائمًا على مشاركة لحظات مميزة من حياتها الشخصية مع جمهورها، مما يعزز العلاقة الوثيقة بينها وبين متابعيها.
 
مواضيع ذات صلة
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
lebanon 24
03/06/2025 00:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت نادين نسيب نجيم قبل التجميل
lebanon 24
03/06/2025 00:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور ابنتها ووالدتها التونسية.. نادين نسيب نجيم تفتتح أول متجر لها في بيروت (فيديو)
lebanon 24
03/06/2025 00:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون استخدام فلتر.. نادين نسيب نجيم تستعرض جمالها وتردّ على منتقديها (صور)
lebanon 24
03/06/2025 00:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-06-02
13:05 | 2025-06-02
10:50 | 2025-06-02
08:55 | 2025-06-02
07:59 | 2025-06-02
03:55 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24