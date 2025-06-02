جمال ابنة نادين نسيب نجيم حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)

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شاركت الممثلة متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لابنتها هافين، حيث ظهرت الطفلة وقد كبرت وأصبحت أكثر جمالًا.الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بجمال هافين، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها. كما أشار البعض إلى أن هافين أصبحت نسخة مصغرة من نادين.تجدر الإشارة إلى أن نجيم تحرص دائمًا على مشاركة لحظات مميزة من حياتها الشخصية مع جمهورها، مما يعزز العلاقة الوثيقة بينها وبين متابعيها.