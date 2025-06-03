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المرأة
كندة علوش تكشف جانباً مخفياً من حياتها الشخصية
Lebanon 24
03-06-2025
|
15:50
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كشفت الفنانة
كندة علوش
عن جانب خفي في حياتها الشخصية، حيث اعترفت بحبّها للطبخ وتميّزها في إعداد أكلات مثل الكشري والرقاق والمسقعة.
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وقالت كندة في تصريحات إعلامية: "أنا طبّاخة ماهرة وبحب الأكلات
المصرية
التقليدية، وأيضاً بحاول إني أحافظ على رشاقتي بتناول أكلات صحية، ورغم إني بفشل كثير في ذلك لكني بحاول".
وأوضحت كندة أنها تعمل على تطوير شخصيتها والتغلب على بعض الصفات المرتبطة ببرجها الفلكي (الحمل)، مثل العصبية والاندفاع، مؤكدةً سعيها الدائم لتحقيق التوازن، حيث قالت: "كشخصية من
برج الحمل
، اعترف بأن لدي بعض الصفات الصعبة، لكنني أحاول التخلص منها".
كما عبّرت كندة عن فخرها بالانتماء الى مصر بعد حصولها على الجنسية المصرية، قائلةً: "أعتبر نفسي
مصرية
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وممنونة للشعب المصري على كل الدعم". (لها)
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