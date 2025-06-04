مفاجأة.. طلاق الإعلامية الشهيرة من زوجها الفنان هو الثالث!

Advertisement

أثار خبر طلاق النجم المصري من زوجته الإعلامية جدلاً واسعاً في العالم العربي، لا سيما بعد سلسلة من الشائعات والأزمات التي أحاطت بعلاقتهما في الفترة الأخيرة. إلا أن ما يجهله كثيرون هو أن هذا الطلاق ليس الأول، بل الثالث في تاريخ علاقتهما.وكانت مها الصغير قد كشفت سابقاً، في تصريحات تعود إلى عام 2021، أن زواجها من السقا شهد انفصالين سابقين، قائلة: "اتطلقنا مرتين قبل كده بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، وانفصلنا ورجعنا تاني. كتير من الناس ما تعرفش إننا اتطلقنا، وبحس إني لما بقول كده كأنها حاجة غلط، بس ساعات الانفصال هو الحل الأفضل لينا ولولادنا".وأضافت: "اتجوزت وأنا عندي 20 سنة، وكنت صغيرة، مكنتش مستعدة أتحمّل الخلافات، وكنت دايمًا بسعى لإرضاء الطرف التاني على حساب نفسي".وعن الطلاق الأول، قالت الصغير إنّه جاء بعد سلسلة من المشاكل، مؤكدة: "قررت أوقف لأنّي كنت بحاول دايمًا أرضي اللي قدامي، وفي الآخر محدش بيرضى، وبيدوسوا عليكي أكتر. الطلاق حصل بعد ما خلّفت أولادي التلاتة، وحصلت وقتها مشاكل ، رغم إنه كان أكبر داعم ليا في البداية، بس فعلاً كنت بعاني".يُذكر أن أحمد السقا تزوّج من مها الصغير عام 1999 بعد قصيرة، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أولاد: ياسين، نادية، وحمزة. (لها)