25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة لبنانيّة لله في عيد الأضحى: أسألك أن تأخذ حقّي وحقّ ابنتي من هؤلاء
Lebanon 24
06-06-2025
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الفنانة ميّ حريري بمناسبة
عيد الأضحى
: "
يا رب
بحقّ هذا اليوم المبارك أسألك أن تأخذ حقّي وحقّ ابنتي من الناس الظالمين الذين يدعون الايمان وهم..."
Advertisement
وأضافت حريري عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "ربي أدري بهم... وردّ كيدهم في نحرهم يا رب".
مواضيع ذات صلة
عيد بطعم الغلاء.. اليكم أسعار حلويات عيد الأضحى
Lebanon 24
عيد بطعم الغلاء.. اليكم أسعار حلويات عيد الأضحى
06/06/2025 20:52:08
06/06/2025 20:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الأضحى... وفاة مُلحن شاب بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
في عيد الأضحى... وفاة مُلحن شاب بشكلٍ مفاجىء
06/06/2025 20:52:08
06/06/2025 20:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. صلاة عيد الأضحى المبارك في سجن رومية
Lebanon 24
بالصور.. صلاة عيد الأضحى المبارك في سجن رومية
06/06/2025 20:52:08
06/06/2025 20:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة بلدية طرابلس كثّفت انتشارها ليلة عيد الأضحى
Lebanon 24
شرطة بلدية طرابلس كثّفت انتشارها ليلة عيد الأضحى
06/06/2025 20:52:08
06/06/2025 20:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
10:21 | 2025-06-06
06/06/2025 10:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... معلومات تُكشف عن سوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل
Lebanon 24
لأوّل مرّة... معلومات تُكشف عن سوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل
08:58 | 2025-06-06
06/06/2025 08:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت مع زوجها... أنابيلا هلال لا تزال تحتفل بعيدها الـ39 في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
رقصت مع زوجها... أنابيلا هلال لا تزال تحتفل بعيدها الـ39 في بيروت (فيديو)
05:36 | 2025-06-06
06/06/2025 05:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب
Lebanon 24
التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب
04:29 | 2025-06-06
06/06/2025 04:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
03:57 | 2025-06-06
06/06/2025 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
15:30 | 2025-06-05
05/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
13:51 | 2025-06-05
05/06/2025 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
07:04 | 2025-06-06
06/06/2025 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:21 | 2025-06-06
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
08:58 | 2025-06-06
لأوّل مرّة... معلومات تُكشف عن سوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل
05:36 | 2025-06-06
رقصت مع زوجها... أنابيلا هلال لا تزال تحتفل بعيدها الـ39 في بيروت (فيديو)
04:29 | 2025-06-06
التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب
03:57 | 2025-06-06
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
03:06 | 2025-06-06
بدت كالأميرات الإغريقيات.. زوجة معتصم النهار تلفت الأنظار خلال عطلة جمعتهما في اليونان (فيديو)
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
06/06/2025 20:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 20:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 20:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24