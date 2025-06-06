فنانة لبنانيّة لله في عيد الأضحى: أسألك أن تأخذ حقّي وحقّ ابنتي من هؤلاء

قالت الفنانة ميّ حريري بمناسبة : " بحقّ هذا اليوم المبارك أسألك أن تأخذ حقّي وحقّ ابنتي من الناس الظالمين الذين يدعون الايمان وهم..."

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وأضافت حريري عبر خاصية " " عبر حسابها على " ": "ربي أدري بهم... وردّ كيدهم في نحرهم يا رب".