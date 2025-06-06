24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
دنيا بطمة تحدث ضجة في احدث ظهور لها
Lebanon 24
06-06-2025
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم للفنانة المغربية
دنيا بطمة
، في أحدث ظهور بعد خروجها من السجن.
Advertisement
وفي التفاصيل، فقد ظهرت
دنيا
بملامح غريبة جدا، إذ بدت شفتيها أكبر بكثير من السابق، الأمر الذي عرضها لإنتقادات ساخرة، إذ قال أحدهم: ” كأنها كانت بمختبر مس بسجن”.
ولكن على ما يبدو أن الفيديو تم فبركته عبر الذكاء الإصطناعي او استخدام فيلتر. (الجديد)
مواضيع ذات صلة
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
Lebanon 24
نادين نجيم تشعل مواقع التواصل بفستان جريء في أحدث ظهور لها!
07/06/2025 00:59:33
07/06/2025 00:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بلوك جديد في أحدث ظهور (صور)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بلوك جديد في أحدث ظهور (صور)
07/06/2025 00:59:33
07/06/2025 00:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال حفل زفاف صديقه... هذا ما فعله لاعب كرة قدم شهير برفقة دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
خلال حفل زفاف صديقه... هذا ما فعله لاعب كرة قدم شهير برفقة دنيا بطمة (فيديو)
07/06/2025 00:59:33
07/06/2025 00:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاد زيادة وزنها وملابسها الضيقة.. دنيا بطمة تستعرض مفاتنها! (صور)
Lebanon 24
بعد انتقاد زيادة وزنها وملابسها الضيقة.. دنيا بطمة تستعرض مفاتنها! (صور)
07/06/2025 00:59:33
07/06/2025 00:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من برشلونة... ممثلة شهيرة بإطلالة مُبهرة تُعايد جمهورها (صور)
Lebanon 24
من برشلونة... ممثلة شهيرة بإطلالة مُبهرة تُعايد جمهورها (صور)
14:42 | 2025-06-06
06/06/2025 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
Lebanon 24
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
10:21 | 2025-06-06
06/06/2025 10:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... معلومات تُكشف عن سوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل
Lebanon 24
لأوّل مرّة... معلومات تُكشف عن سوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل
08:58 | 2025-06-06
06/06/2025 08:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة لله في عيد الأضحى: أسألك أن تأخذ حقّي وحقّ ابنتي من هؤلاء
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة لله في عيد الأضحى: أسألك أن تأخذ حقّي وحقّ ابنتي من هؤلاء
07:20 | 2025-06-06
06/06/2025 07:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت مع زوجها... أنابيلا هلال لا تزال تحتفل بعيدها الـ39 في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
رقصت مع زوجها... أنابيلا هلال لا تزال تحتفل بعيدها الـ39 في بيروت (فيديو)
05:36 | 2025-06-06
06/06/2025 05:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
07:04 | 2025-06-06
06/06/2025 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليسوا سكان لبنان".. نادين الراسي "تُعاتب" أدرعي شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"ليسوا سكان لبنان".. نادين الراسي "تُعاتب" أدرعي شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
23:43 | 2025-06-05
05/06/2025 11:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها
05:52 | 2025-06-06
06/06/2025 05:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد تتنفس بشكل طبيعي.. نجمة "ستار أكاديمي" تُصاب بجلطة عقب إنجاب طفلها الأول وهذا وضعها
Lebanon 24
لم تعد تتنفس بشكل طبيعي.. نجمة "ستار أكاديمي" تُصاب بجلطة عقب إنجاب طفلها الأول وهذا وضعها
02:57 | 2025-06-06
06/06/2025 02:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!
Lebanon 24
مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!
10:06 | 2025-06-06
06/06/2025 10:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:42 | 2025-06-06
من برشلونة... ممثلة شهيرة بإطلالة مُبهرة تُعايد جمهورها (صور)
10:21 | 2025-06-06
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... هذا ما حدث معها في حديقة المنزل (صورة)
08:58 | 2025-06-06
لأوّل مرّة... معلومات تُكشف عن سوسن أرشيد زوجة مكسيم خليل
07:20 | 2025-06-06
فنانة لبنانيّة لله في عيد الأضحى: أسألك أن تأخذ حقّي وحقّ ابنتي من هؤلاء
05:36 | 2025-06-06
رقصت مع زوجها... أنابيلا هلال لا تزال تحتفل بعيدها الـ39 في بيروت (فيديو)
04:29 | 2025-06-06
التقطت في نيويورك.. إعلامية عربية شهيرة تكشف كواليس صورتها مع دونالد ترامب
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
07/06/2025 00:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
07/06/2025 00:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
07/06/2025 00:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24