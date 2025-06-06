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المرأة

دنيا بطمة تحدث ضجة في احدث ظهور لها

Lebanon 24
06-06-2025 | 14:06
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صدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم للفنانة المغربية دنيا بطمة، في أحدث ظهور بعد خروجها من السجن.
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وفي التفاصيل، فقد ظهرت دنيا بملامح غريبة جدا، إذ بدت شفتيها أكبر بكثير من السابق، الأمر الذي عرضها لإنتقادات ساخرة، إذ قال أحدهم: ” كأنها كانت بمختبر مس بسجن”.

ولكن على ما يبدو أن الفيديو تم فبركته عبر الذكاء الإصطناعي او استخدام فيلتر. (الجديد)
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