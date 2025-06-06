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المرأة
"وداعًا يا أمي الثانية"... فنانة شهيرة تنعى أغلى الناس إلى قلبها (صورة)
Lebanon 24
06-06-2025
|
23:00
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كشفت الممثلة الشهيرة
إيمي سالم
، موعد ومكان تشييع جنازة جدتها، والتي رحلت عن عالمنا
صباح اليوم
الجمعة أول أيام
عيد الأضحى
المبارك.
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وأعلنت
إيمي
سالم، عن الوفاة عبر صفحتها في موقع
فيسبوك
، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا يا من ربتني وكبرتني.. وداعًا
يا أمي
الثانية.. أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال، وأن يعاملك بما هو أهله".
وتابعت: "وداعًا يا جزء من قلوبنا جميعًا.. وداعًا يا بركة العائلة وكبيرة العائلة، جدتي الحاجة: نادية
محمد بدر الدين
خير الله
في ذمة الله، اللهم اجعل مثواها الجنة، وألحقنا بها وأنت راضٍ عنا.. أرجو منكم قراءة الفاتحة والدعاء".
وأوضحت الفنانة إيمي سالم، أن صلاة الجنازة على الراحلة نادية محمد
بدر الدين
، من المقرر إقامتها بمسجد
العامري
بجوار مدافن العمود بالإسكندرية، اليوم عقب صلاة العصر.
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