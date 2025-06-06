Advertisement

المرأة

"وداعًا يا أمي الثانية"... فنانة شهيرة تنعى أغلى الناس إلى قلبها (صورة)

Lebanon 24
06-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1371564-638848468925496286.png
Doc-P-1371564-638848468925496286.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الممثلة الشهيرة إيمي سالم، موعد ومكان تشييع جنازة جدتها، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
Advertisement

وأعلنت إيمي سالم، عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا يا من ربتني وكبرتني.. وداعًا يا أمي الثانية.. أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال، وأن يعاملك بما هو أهله".

وتابعت: "وداعًا يا جزء من قلوبنا جميعًا.. وداعًا يا بركة العائلة وكبيرة العائلة، جدتي الحاجة: نادية محمد بدر الدين خير الله في ذمة الله، اللهم اجعل مثواها الجنة، وألحقنا بها وأنت راضٍ عنا.. أرجو منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

وأوضحت الفنانة إيمي سالم، أن صلاة الجنازة على الراحلة نادية محمد بدر الدين، من المقرر إقامتها بمسجد العامري بجوار مدافن العمود بالإسكندرية، اليوم عقب صلاة العصر.
 
مواضيع ذات صلة
"وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي".. كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها
lebanon 24
07/06/2025 10:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللطف يا رب يا حبيبي يا الله".. هكذا علّقت فنانة سورية شهيرة على أحداث صحنايا (صور)
lebanon 24
07/06/2025 10:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"كسرتِ قلبي وخاطري يا عمري".. ممثلة شهيرة تنهار في جنازة شقيقتها الفنانة (فيديو)
lebanon 24
07/06/2025 10:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعًا أليكس فوستر... بايلور تنعى نجمها الشاب بعد وفاة مفاجئة
lebanon 24
07/06/2025 10:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:12 | 2025-06-07
14:42 | 2025-06-06
14:06 | 2025-06-06
10:21 | 2025-06-06
08:58 | 2025-06-06
07:20 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24