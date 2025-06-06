"وداعًا يا أمي الثانية"... فنانة شهيرة تنعى أغلى الناس إلى قلبها (صورة)

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وأعلنت سالم، عن الوفاة عبر صفحتها في موقع ، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا يا من ربتني وكبرتني.. وداعًا الثانية.. أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال، وأن يعاملك بما هو أهله".وتابعت: "وداعًا يا جزء من قلوبنا جميعًا.. وداعًا يا بركة العائلة وكبيرة العائلة، جدتي الحاجة: نادية في ذمة الله، اللهم اجعل مثواها الجنة، وألحقنا بها وأنت راضٍ عنا.. أرجو منكم قراءة الفاتحة والدعاء".وأوضحت الفنانة إيمي سالم، أن صلاة الجنازة على الراحلة نادية محمد ، من المقرر إقامتها بمسجد بجوار مدافن العمود بالإسكندرية، اليوم عقب صلاة العصر.