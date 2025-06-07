لأول مرة... إعلامية معروفة تكشف عن إصابتها بمرض نادر!

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كشفت الإعلامية للمرة الاولى، عن تفاصيل مرضها النادر.وأشارت في تصريحات إذاعية إلى أنها أصيبت عام 2010 بمرض مناعي يدعى "Autoimmune"، والذي أصابها في الرئة، لافتة إلى أنها أحياناً تعاني من نوبات قوية مع هذا المرض تستدعي دخولها المستشفى، وقالت إنه في بداية الأمر تم تشخيص المرض على أنه سرطان.وأوضحت أنها ذهبت إلى ، وأجرت عدداً من الفحوصات الطبية التي أكدت أنها مصابة بمرض نادر وليس سرطاناً.ومرض الـAutoimmune، هو خلل في الجهاز المناعي يدفعه إلى مهاجمة أنسجة الجسم نفسها. لا يزال سبب تحفيز اضطراب المناعة الذاتية . وتختلف الأَعراض اعتمادا على نوع اضطراب المناعة الذاتية، وجزء الجسم المتأثر بالإصابة.