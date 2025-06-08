نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"

بعد البيان الذي أصدره يوم أمس، بشأن تحذير المواطنين من التواصل مع المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، قالت : "من الأوَّل براڤو. والله كنّا وفّرنا حَقن دماء وخيانة بالحرب من خلال التواصل الإجتماعي. يلّا طلعِت براسي بسيطة بَسّ هالخبريّة نسّتني كلّ اللي صار".

وأضافت الراسي: "نحنا شعب واحَد وألله واحَد ووطنّا واحَد وعدوّنا واحَد. شُكرًا معالي الوزير".