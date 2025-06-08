نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"

من الأوَّل براڤو 🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
والله كنّا وفّرنا حَقن دماء وخيانة بالحرب من خلال التواصل الإجتماعي 💔 يلّا طلعِت براسي بسيطة بَسّ هالخبريّة نسّتني كلّ اللي صار .
نحنا شعب واحَد وألله واحَد ووطنّا واحَد وعدوّنا واحَد ‼️
شُكرًا معالي الوزير 🙏🏻🇱🇧@DrPaulMorcos https://t.co/HkYMOsSSgv
— Nadine elrassi (@NadineElRassi) June 7, 2025
من الأوَّل براڤو 🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
والله كنّا وفّرنا حَقن دماء وخيانة بالحرب من خلال التواصل الإجتماعي 💔 يلّا طلعِت براسي بسيطة بَسّ هالخبريّة نسّتني كلّ اللي صار .
نحنا شعب واحَد وألله واحَد ووطنّا واحَد وعدوّنا واحَد ‼️
شُكرًا معالي الوزير 🙏🏻🇱🇧@DrPaulMorcos https://t.co/HkYMOsSSgv