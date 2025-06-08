Advertisement

المرأة

نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"

Lebanon 24
08-06-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1372139-638849891562340856.jpg
Doc-P-1372139-638849891562340856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد البيان الذي أصدره وزير الإعلام بول مرقص يوم أمس، بشأن تحذير المواطنين من التواصل مع المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، قالت الممثلة نادين الراسي: "من الأوَّل براڤو. والله كنّا وفّرنا حَقن دماء  وخيانة بالحرب من خلال التواصل الإجتماعي. يلّا طلعِت براسي بسيطة بَسّ هالخبريّة نسّتني كلّ اللي صار". 
 
وأضافت الراسي: "نحنا شعب واحَد وألله واحَد ووطنّا واحَد وعدوّنا واحَد. شُكرًا معالي الوزير".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ما حدا يزايد عليّ بوطنيتي"... نادين الراسي تخرج عن صمتها بعد البلبلة التي أحدثتها (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها
lebanon 24
08/06/2025 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليسوا سكان لبنان".. نادين الراسي "تُعاتب" أدرعي شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان ذهبي مكشوف.. نادين الراسي تُثير الجدل برقصها وتوجه رسالة مؤثرة إلى الأمهات (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 18:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:45 | 2025-06-08
09:18 | 2025-06-08
05:52 | 2025-06-08
04:00 | 2025-06-08
03:15 | 2025-06-08
01:48 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24