Advertisement

المرأة

نشطت في دولة عربية.. نجمة تلفزيونية هي زعيمة لوجستية في إمبراطورية كوكايين

Lebanon 24
14-06-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1375915-638855646816724546.png
Doc-P-1375915-638855646816724546.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من عروض المواعدة على الشاشات إلى دهاليز التهريب وغسيل الأموال، انتهت رحلة ماجدالينا سادلو، إحدى المشاركات السابقات في النسخة البولندية من برنامج "Love Island"، داخل زنزانة بريطانية، بعدما ثبت تورطها في واحدة من أضخم شبكات تهريب الكوكايين إلى المملكة المتحدة، في عملية شبهها القضاء بـ"أمازون" تجارة المخدرات.
Advertisement

الحكم كان قاسيًا: 14 عامًا خلف القضبان. لكن خلف هذا الرقم تكمن تفاصيل عن إمبراطورية مخدرات تُقدّر قيمتها بـ53 مليون جنيه إسترليني، حيث أدت سادلو دورًا لوجستيًا محوريًا، مستخدمةً ذكاءها وخبراتها المالية لتنظيم عمليات استيراد وتوزيع الكوكايين، ونسج خيوط شبكة بالغة التنظيم، انطلاقًا من دبي ووصولًا إلى أحياء بريطانية مثل كمبريا ونيوكاسل.

 سادلو، 30 عامًا، لم تكن مجرّد ناقلة أو واجهة إعلامية، بل المديرة المالية الفعلية للشبكة. بحسب المدعي العام، كانت تدير الجداول، وتُشرف على مستويات المخزون، وتُحاسب "كبار المهرّبين" عندما لا يلتزمون بالمقاييس المالية المحددة. وقد أشار الادعاء إلى أنها كانت "عنصرًا حاسمًا" في البنية الإدارية للشبكة، تديرها "بحماسة وانضباط".

وتكشف الوثائق أن سادلو، التي كانت تُلقّب بـ"باربي"، أنفقت مئات آلاف الجنيهات من الأموال غير المشروعة على سلع فاخرة من أبرزها ساعة "باتيك فيليب" بقيمة 130 ألف جنيه إسترليني، وساعة "رولكس"، وحقائب من "لويس فويتون"، وجمعت نشاطات غسيل الأموال ضمن شركة تأجير يخوت فاخرة أطلقتها في دبي عام 2024، واستُخدمت كواجهة لتبرير نمط الحياة الباذخ.

 كانت سادلو قد ظهرت في برنامج "Love Island" عام 2021 في موسمه البولندي، حيث قدّمت نفسها كامرأة "عفوية وذكية وواثقة". إلا أن شهرتها لم تدم طويلًا، لتنتقل سريعًا إلى عالم آخر قائم على التهريب والربح الأسود.

في إحدى المراسلات المشفرة التي اعترضتها الشرطة، استخدمت سادلو لقبها "باربي" ساخرة: "الشيطان يعمل بجد، لكن باربي تعمل بجدّ أكبر" — عبارة بدت أشبه بشعار لعصابة منظّمة أكثر مما هي تلميح ساخر.

أُوقفت سادلو في مطار هيثرو بلندن أثناء عودتها من دبي ضمن ما عُرف بـ"عملية ماتريكس". وكشفت التحقيقات عن مخطط ضخم تم فيه تهريب المخدرات وتخزينها وتوزيعها، باستخدام شبكات تشبه المتاجر الإلكترونية في التنظيم والدقة.

كما ضبطت الشرطة كيلوغرامًا من الكوكايين في منطقة ليك ديستريكت، إلى جانب حواسيب وهواتف تحتوي على تفاصيل دقيقة حول الأرباح، أنواع المخدرات، والموردين، بالإضافة إلى كميات أخرى من الكيتامين والحشيش.

 في جلسة النطق بالحكم، اعتبر القاضي نيكولاس باركر أن سادلو "ليست ضحية ولا مجرّدة من الذكاء"، بل امرأة طموحة استغلّت قدراتها في سبيل المال. وأكد أن "الدور الذي أدّته كان حاسمًا في استمرار واستدامة تجارة الكوكايين داخل بريطانيا".

محاميها حاول التخفيف من مسؤوليتها، معتبرًا أن "الضغط والظروف والمحيط" قد يكون لها دور في انخراطها، لكن المحكمة كانت واضحة في تحميلها المسؤولية الكاملة، لا سيما وأن سادلو اعترفت لاحقًا بتهم تتعلق بالتهريب وغسيل الأموال.
مواضيع ذات صلة
أمر القضاء.. إجبار غوغل على تفكيك إمبراطورية الإعلانات
lebanon 24
15/06/2025 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
من أغنى الرياضيين.. لاعب كرة قدم بنى امبراطورية عقارية
lebanon 24
15/06/2025 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ماسك يبني إمبراطورية التريليون دولار.. من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء
lebanon 24
15/06/2025 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يولاند خوري تحصد جائزة أفضل برنامج تلفزيوني سياحي عربيا
lebanon 24
15/06/2025 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:30 | 2025-06-15
23:00 | 2025-06-14
16:03 | 2025-06-14
15:13 | 2025-06-14
10:10 | 2025-06-14
08:28 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24