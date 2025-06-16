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المرأة

لقد انتهى الأمر تقريبًا.. إنهيار علاقة كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم

Lebanon 24
16-06-2025 | 02:11
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يبدو أن علاقة كاتي بيري وأورلاندو بلوم "تنهار" منذ فترة، إذ كشفت مجلة People أن انفصالهما وشيك.
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صرح مصدر مطلع لمجلة People: "لقد انتهى الأمر تقريبًا"، مضيفًا أنهم "لا يعتقدان أنهما قادران على تحسين الأمور هنا".

أما بالنسبة لعلاقة بيري وبلوم أخيرًا، فقال المصدر: "لقد انهارت خلال الشهرين الماضيين، ولا تبدو الأمور جيدة".

تركز بيري الآن بشكل أكبر على جولتها الغنائية Lifetimes، بالإضافة إلى قضاء الوقت مع ابنتها ديزي البالغة من العمر أربع سنوات.

وقال مصدر آخر لمجلة People: "هذه العودة تعني لها الكثير. إنها تريد أن تقدم لجمهورها أفضل عرض. إنها سعيدة وتركز فقط على جولتها. ابنتها معها، وهما يستمتعان بجولتهما السياحية".

بعد أن قوبل ألبوم بيري الأخير، 143، بردود فعل مخيبة للآمال، تسبب "الضغط" الناجم عن الجولات الغنائية في خلاف مع بلوم.

صرح شخص مقرب من بيري لمجلة People في وقت سابق من هذا الأسبوع: "شعرت كاتي بإحباط شديد بعد استقبال ألبومها الجديد. لقد جعلها ذلك متوترة للغاية. كان أورلاندو متفهمًا، لكن الأمر تسبب في بعض التوتر".

وأضاف مصدر آخر: "لقد شعرت أيضًا بخيبة أمل من بعض تقييمات الجولة. لقد ضغط ذلك على علاقتهما".

والتقت بيري وبلوم في حفل جوائز غولدن غلوب عام 2016 وباشرا المواعدة في ذلك العام. وتمت خطوبتهما عام 2019.

في وقت سابق من هذا العام، تحدثت بيري لمجلة People عن رد فعلها على التقييمات السلبية لألبومها الأخير. قالت: "لا ينبغي أن تقرأه عندما يكون جيدًا. لا ينبغي أن تقرأه عندما يكون سيئًا"، وأضافت: "قال لي معالجي النفسي شيئًا غيّر حياتي حقًا. ما يعتقده أي شخص عنك لا يعنيك. الأمر يتعلق بما تعتقده عن نفسك".

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