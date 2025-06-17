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المرأة
أطلت ببطن منتفخ.. زوجة فنان شهير تستعرض حملها بمولودها الثاني (صور)
Lebanon 24
17-06-2025
|
04:43
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في خطوة مفاجئة، كشفت سارة
عبد الكريم
، زوجة الفنان المصري
محمد محمود عبدالعزيز
عن حملها بمولودها الثاني بطريقة عفوية.
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وشاركت سارة متابعيها على "إنستغرام" بمجموعة من الصور العفوية التي استعرضت من خلالها حملها بمولودها الجديد دون أن تكشف جنس المولود أو أي تفاصيل أخرى.
واستعرضت سارة حملها بفستان أنيق باللون الوردي بتصميم مميّز من الأعلى بورود كبيرة الحجم تزين الأكتاف ومنطقة
الصدر
وأظهرت بوضوح ملامح حملها وهي تمسك ببطنها المنتفخة.
وشاركت سارة أيضاً صوراً أخرى بفستان أسود صيفي بتصميم بسيط ونسقته باكسسوارات ناعمة ومشت وهي تمسك ببطنها بطريقة لطيفة.
وكان
الثنائي
قد رزق بمولودة عام 2022 أطلق عليها اسم تمارة، وذلك تزامنا مع ذكرى وفاة والده السادسة. (لها)
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