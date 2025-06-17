أطلت ببطن منتفخ.. زوجة فنان شهير تستعرض حملها بمولودها الثاني (صور)

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في خطوة مفاجئة، كشفت سارة ، زوجة الفنان المصري عن حملها بمولودها الثاني بطريقة عفوية.وشاركت سارة متابعيها على "إنستغرام" بمجموعة من الصور العفوية التي استعرضت من خلالها حملها بمولودها الجديد دون أن تكشف جنس المولود أو أي تفاصيل أخرى.واستعرضت سارة حملها بفستان أنيق باللون الوردي بتصميم مميّز من الأعلى بورود كبيرة الحجم تزين الأكتاف ومنطقة وأظهرت بوضوح ملامح حملها وهي تمسك ببطنها المنتفخة.