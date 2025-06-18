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المرأة
ارتدت كروب توب ضيق.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية
Lebanon 24
18-06-2025
|
10:30
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شاركت الممثلة
نسرين طافش
جمهورها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، بمقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية بعد ظهر اليوم.
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وبدت طافش بكامل نشاطها وحيويتها، مرتدية
كروب
توب باللون الزهري، وحرصت على الظهور بإطلالة طبيعية مع مكياج خفيف أبرز ملامحها
الناعمة
.
وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، حيث أثنوا على جمالها واهتمامها بصحتها، معتبرين أنها تمثل نموذجاً ملهماً في الحفاظ على اللياقة والروح الإيجابية.
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