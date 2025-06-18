Advertisement

المرأة

ارتدت كروب توب ضيق.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1378276-638858647823108181.jpg
Doc-P-1378276-638858647823108181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة نسرين طافش جمهورها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، بمقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية بعد ظهر اليوم.
Advertisement

وبدت طافش بكامل نشاطها وحيويتها، مرتدية كروب توب باللون الزهري، وحرصت على الظهور بإطلالة طبيعية مع مكياج خفيف أبرز ملامحها الناعمة.

وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، حيث أثنوا على جمالها واهتمامها بصحتها، معتبرين أنها تمثل نموذجاً ملهماً في الحفاظ على اللياقة والروح الإيجابية.
 
مواضيع ذات صلة
ارتدت كروب توب ضيق... هبة نور تستعرض رشاقتها بلوك رياضي من داخل الجيم (فيديو)
lebanon 24
18/06/2025 19:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
lebanon 24
18/06/2025 19:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش بلقطة رومانسية مع زوجها وتستعرض مجوهراتها الفاخرة (صور)
lebanon 24
18/06/2025 19:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نسرين طافش تستعرض إطلالتها.. وهكذا علّقت على أحداث صحنايا وجرمانا (فيديو)
lebanon 24
18/06/2025 19:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:30 | 2025-06-18
08:30 | 2025-06-18
07:25 | 2025-06-18
06:25 | 2025-06-18
04:40 | 2025-06-18
03:45 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24