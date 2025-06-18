ارتدت كروب توب ضيق.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها وجمالها بملابس رياضية

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شاركت الممثلة جمهورها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، بمقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية بعد ظهر اليوم.وبدت طافش بكامل نشاطها وحيويتها، مرتدية توب باللون الزهري، وحرصت على الظهور بإطلالة طبيعية مع مكياج خفيف أبرز ملامحها .وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، حيث أثنوا على جمالها واهتمامها بصحتها، معتبرين أنها تمثل نموذجاً ملهماً في الحفاظ على اللياقة والروح الإيجابية.