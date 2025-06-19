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المرأة
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
19-06-2025
|
00:09
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بعد مرور أكثر من شهرين على حفل زفافهما الفاخر في إمارة
الفجيرة
الإماراتية
، كشفت صانعة المحتوى
السورية
نارين بيوتي
عن تفاصيل منزلها الجديد الذي انتقلت إليه مؤخرًا برفقة زوجها رجل الأعمال رامي سامو في مقطع فيديو خاص نشرته على
يوتيوب
.
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وأخذت نارين جمهورها في جولة مفصّلة داخل البيت، كاشفة عن تصميم عصري وفخم يجمع بين الراحة والرقي.
وبدأ الاستعراض من مدخل المنزل، مرورًا بغرفة المعيشة ذات الألوان الحيادية الدافئة والإضاءة الهادئة، ووصولًا إلى المطبخ المصمم بأسلوب مفتوح وعملي.
كما استعرضت نارين المكتب "المخفي"، الذي نال إعجاب المشاهدين بتصميمه الذكي والمبتكر، من دون أن تُظهر غرفة النوم، احترامًا لخصوصيتها، وهو ما اعتبره كثيرون من المتابعين خطوة ناضجة وتحترم الحياة الزوجية الخاصة.
ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال المنزل وعفوية نارين. (فوشيا)
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