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فنون ومشاهير

روبي تشعل أولى ليالي مسرح النهضة في مهرجان موازين

Lebanon 24
20-06-2025 | 13:00
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تفتتح الليلة النجمة روبى أولى حفلات مهرجان موازين، فى دورته الـ20، على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط فى أول مشاركة لها فى المهرجان.
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ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى، أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 حزيران إلى 28 حزيران يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.  (اليوم السابع)
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