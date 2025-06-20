روبي تشعل أولى ليالي مسرح النهضة في مهرجان موازين

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تفتتح الليلة النجمة روبى أولى حفلات مهرجان موازين، فى دورته الـ20، على بالعاصمة المغربية الرباط فى أول مشاركة لها فى المهرجان.ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى، أكبر مهرجان غنائى فى القارة وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من ، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 حزيران إلى 28 حزيران يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية. (اليوم السابع)