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وأثار ظهورها الأخير المغطى برسومات الحناء التي تحاكي الوشوم، تفاعلاً واسعاً على ، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تمد لسانها في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين غير لائقة. أثارت الفنانة سارة مؤخرا الجدل من خلال صور نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل.وأثار ظهورها الأخير المغطى برسومات الحناء التي تحاكي الوشوم، تفاعلاً واسعاً على ، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تمد لسانها في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين غير لائقة.

وفي تعليق عبر صفحتها الرسمية على " "، تحدثت سارة عن أهمية المظهر الخارجي في تعزيز ثقة الإنسان بنفسه، مثنية على تجربتها الطويلة مع "بيت الحنة" التي استمرت ثلاث سنوات، معتبرة أن الحناء كانت وسيلة للتعبير عن الذات وليس مجرد زينة عابرة.



قدمت سارة أدواراً مميزة في مسلسلات مثل "جوز ماما"، "سيدنا السيد"، " "، و"حسن التنين". كما برزت كمقدمة برامج وشاركت في كتابة وتقديم برنامجي "فينيت" و"ساليزون" عام 2016، بالتعاون مع إنجي أبو .



في موسم 2025، شاركت سارة في مسلسل "قلبي ومفتاحه" إلى جانب مي وآسر ياسين.



وتستعد حالياً لتصوير فيلمها الجديد "المصيف"، من إخراج سليم .