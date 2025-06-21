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المرأة

مدت لسانها وغطت جسدها بـ"وشوم الحنة".. فنانة شابة تُثير الجدل بجرأتها شاهدوا الصور

Lebanon 24
21-06-2025 | 01:17
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أثارت الفنانة المصرية سارة عبد الرحمن مؤخرا الجدل من خلال صور نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل.
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وأثار ظهورها الأخير المغطى برسومات الحناء التي تحاكي الوشوم، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تمد لسانها في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين غير لائقة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
وفي تعليق عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحدثت سارة عن أهمية المظهر الخارجي في تعزيز ثقة الإنسان بنفسه، مثنية على تجربتها الطويلة مع "بيت الحنة" التي استمرت ثلاث سنوات، معتبرة أن الحناء كانت وسيلة للتعبير عن الذات وليس مجرد زينة عابرة.

قدمت سارة أدواراً مميزة في مسلسلات مثل "جوز ماما"، "سيدنا السيد"، "تحت السيطرة"، و"حسن التنين". كما برزت كمقدمة برامج وشاركت في كتابة وتقديم برنامجي "فينيت" و"ساليزون" عام 2016، بالتعاون مع إنجي أبو السعود.

في موسم دراما رمضان 2025، شاركت سارة في مسلسل "قلبي ومفتاحه" إلى جانب مي عز الدين وآسر ياسين.

وتستعد حالياً لتصوير فيلمها الجديد "المصيف"، من إخراج سليم العدوي.

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