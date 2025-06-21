27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)
Lebanon 24
21-06-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الفنانة
المصرية
لقاء سويدان
في تصريحات صحافية على هامش تكريمها خلال حفل توزيع جوائز international fashion awards، عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه، مؤكدة أنها تعيش فترة من أفضل فترات حياتها، كاشفة عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما.
Advertisement
وقالت لقاء: "الحمد لله مبسوطة، أنا مرتبطة براجل محترم، لكن مش هعمل فرح علشان بتكسف، مش بعرف أعمل أفراح غير في الأفلام والمسلسلات في التمثيل بس".
وتابعت: "الأمومة أهم شيء بالنسبة لي وبنتي صاحبتي جدًا وأحلى حد في حياتي".(لها)
مواضيع ذات صلة
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
21/06/2025 11:15:57
21/06/2025 11:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
21/06/2025 11:15:57
21/06/2025 11:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها
21/06/2025 11:15:57
21/06/2025 11:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
21/06/2025 11:15:57
21/06/2025 11:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أصالة خائفة ومتوترة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصالة خائفة ومتوترة.. إليكم السبب (فيديو)
02:43 | 2025-06-21
21/06/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مدت لسانها وغطت جسدها بـ"وشوم الحنة".. فنانة شابة تُثير الجدل بجرأتها شاهدوا الصور
Lebanon 24
مدت لسانها وغطت جسدها بـ"وشوم الحنة".. فنانة شابة تُثير الجدل بجرأتها شاهدوا الصور
01:17 | 2025-06-21
21/06/2025 01:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورة مع كلبها.. زوجة باسم ياخور تُثير الجدل هل انفصلا مُجدداً؟
Lebanon 24
نشرت صورة مع كلبها.. زوجة باسم ياخور تُثير الجدل هل انفصلا مُجدداً؟
23:05 | 2025-06-20
20/06/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روتين العناية بالبشرة.. خطوات بسيطة لبشرة صحية ومشرقة
Lebanon 24
روتين العناية بالبشرة.. خطوات بسيطة لبشرة صحية ومشرقة
23:00 | 2025-06-20
20/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحاب الجمل تنتهي من تصوير دورها فى فيلم إن غاب القط
Lebanon 24
رحاب الجمل تنتهي من تصوير دورها فى فيلم إن غاب القط
15:30 | 2025-06-20
20/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:25 | 2025-06-20
20/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
05:12 | 2025-06-20
20/06/2025 05:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
05:46 | 2025-06-20
20/06/2025 05:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
09:28 | 2025-06-20
20/06/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:43 | 2025-06-21
أصالة خائفة ومتوترة.. إليكم السبب (فيديو)
01:17 | 2025-06-21
مدت لسانها وغطت جسدها بـ"وشوم الحنة".. فنانة شابة تُثير الجدل بجرأتها شاهدوا الصور
23:05 | 2025-06-20
نشرت صورة مع كلبها.. زوجة باسم ياخور تُثير الجدل هل انفصلا مُجدداً؟
23:00 | 2025-06-20
روتين العناية بالبشرة.. خطوات بسيطة لبشرة صحية ومشرقة
15:30 | 2025-06-20
رحاب الجمل تنتهي من تصوير دورها فى فيلم إن غاب القط
13:00 | 2025-06-20
روبي تشعل أولى ليالي مسرح النهضة في مهرجان موازين
فيديو
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
21/06/2025 11:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
21/06/2025 11:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
21/06/2025 11:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24