Advertisement

المرأة

فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)

Lebanon 24
21-06-2025 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1379879-638860982491445815.jpg
Doc-P-1379879-638860982491445815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الفنانة المصرية لقاء سويدان في تصريحات صحافية على هامش تكريمها خلال حفل توزيع جوائز international fashion awards، عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه، مؤكدة أنها تعيش فترة من أفضل فترات حياتها، كاشفة عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما.
Advertisement
 
 
 
 
وقالت لقاء: "الحمد لله مبسوطة، أنا مرتبطة براجل محترم، لكن مش هعمل فرح علشان بتكسف، مش بعرف أعمل أفراح غير في الأفلام والمسلسلات في التمثيل بس".

وتابعت: "الأمومة أهم شيء بالنسبة لي وبنتي صاحبتي جدًا وأحلى حد في حياتي".(لها)


مواضيع ذات صلة
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
lebanon 24
21/06/2025 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
lebanon 24
21/06/2025 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تكشف عن موعد زفافها
lebanon 24
21/06/2025 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
lebanon 24
21/06/2025 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:43 | 2025-06-21
01:17 | 2025-06-21
23:05 | 2025-06-20
23:00 | 2025-06-20
15:30 | 2025-06-20
13:00 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24