فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)

أعربت الفنانة في تصريحات صحافية على هامش تكريمها خلال حفل توزيع جوائز international fashion awards، عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه، مؤكدة أنها تعيش فترة من أفضل فترات حياتها، كاشفة عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما.

Advertisement

وقالت لقاء: "الحمد لله مبسوطة، أنا مرتبطة براجل محترم، لكن مش هعمل فرح علشان بتكسف، مش بعرف أعمل أفراح غير في الأفلام والمسلسلات في التمثيل بس".



وتابعت: "الأمومة أهم شيء بالنسبة لي وبنتي صاحبتي جدًا وأحلى حد في حياتي".(لها)



