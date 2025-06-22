ابنتها نجمة معروفة.. نقل فنانة معتزلة إلى المستشفى وهذا وضعها الصحي

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نُقلت الفنانة المعتزلة ، والدة النجمة ، إلى أحد المستشفيات في منطقة المهندسين – ، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.وكشفت مصادر خاصة لموقع "فوشيا" أن منة شلبي رافقت والدتها إلى المستشفى فور تدهور حالتها، مشيرة إلى أن وضعها الصحي مستقر حاليًا، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، نافية ما تردد عن دخولها إلى العناية المركزة أو إصابتها بأزمة حادة.وأوضحت المصادر أن زيزي مصطفى كانت تخضع لمتابعة طبية دقيقة خلال الأيام الماضية، نتيجة مشاكل في الجهاز التنفسي مرتبطة بتقدّمها في السن، قبل أن تستدعي حالتها الصحية الأخيرة نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى لإجراء تقييم شامل.يُذكر أن زيزي مصطفى بدأت مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي، وقدّمت أدوارًا لافتة في السينما والدراما المصرية، خاصة في تجسيد المرأة الشعبية والبسيطة، ما جعلها من أبرز نجمات جيلها.وفي مطلع الألفية، قررت زيزي مصطفى اعتزال الأضواء والتفرغ لحياتها الخاصة، مكرّسة وقتها لابنتها منة شلبي، التي سارت على خطاها وواصلت مسيرة فنية ناجحة جعلتها من أبرز نجمات الشاشة العربية في العصر الحديث. (فوشيا)