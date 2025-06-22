29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ابنتها نجمة معروفة.. نقل فنانة معتزلة إلى المستشفى وهذا وضعها الصحي
Lebanon 24
22-06-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقلت الفنانة المعتزلة
زيزي مصطفى
، والدة النجمة
المصرية
منة شلبي
، إلى أحد المستشفيات في منطقة المهندسين –
الجيزة
، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
Advertisement
وكشفت مصادر خاصة لموقع "فوشيا" أن منة شلبي رافقت والدتها إلى المستشفى فور تدهور حالتها، مشيرة إلى أن وضعها الصحي مستقر حاليًا، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، نافية ما تردد عن دخولها إلى العناية المركزة أو إصابتها بأزمة حادة.
وأوضحت المصادر أن زيزي مصطفى كانت تخضع لمتابعة طبية دقيقة
في المنزل
خلال الأيام الماضية، نتيجة مشاكل في الجهاز التنفسي مرتبطة بتقدّمها في السن، قبل أن تستدعي حالتها الصحية الأخيرة نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى لإجراء تقييم شامل.
يُذكر أن زيزي مصطفى بدأت مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي، وقدّمت أدوارًا لافتة في السينما والدراما المصرية، خاصة في تجسيد المرأة الشعبية والبسيطة، ما جعلها من أبرز نجمات جيلها.
وفي مطلع الألفية، قررت زيزي مصطفى اعتزال الأضواء والتفرغ لحياتها الخاصة، مكرّسة وقتها لابنتها منة شلبي، التي سارت على خطاها وواصلت مسيرة فنية ناجحة جعلتها من أبرز نجمات الشاشة العربية في العصر الحديث. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
أثارت القلق بسبب يدها.. فنانة معروفة جدّاً تتحدّث عن وضعها الصحيّ بعد إصابتها بالسرطان
Lebanon 24
أثارت القلق بسبب يدها.. فنانة معروفة جدّاً تتحدّث عن وضعها الصحيّ بعد إصابتها بالسرطان
22/06/2025 15:48:10
22/06/2025 15:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 49 عامًا فقط... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
Lebanon 24
عمرها 49 عامًا فقط... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
22/06/2025 15:48:10
22/06/2025 15:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يرقد مع زوجته في المستشفى.. الفنان الشهير يتحدث عن وضعه الصحي ويوجه اتهاما لنقيب الفنانين!
Lebanon 24
يرقد مع زوجته في المستشفى.. الفنان الشهير يتحدث عن وضعه الصحي ويوجه اتهاما لنقيب الفنانين!
22/06/2025 15:48:10
22/06/2025 15:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
22/06/2025 15:48:10
22/06/2025 15:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاهد.. كارلا حداد تثير الجدل بهذه الحركات الغريبة في جلسة تصوير لافتة
Lebanon 24
شاهد.. كارلا حداد تثير الجدل بهذه الحركات الغريبة في جلسة تصوير لافتة
08:15 | 2025-06-22
22/06/2025 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة غير معتادة.. نانسي عجرم تُفاجئ جمهورها وتلفت الأنظار شاهدوا الصورة
Lebanon 24
بإطلالة غير معتادة.. نانسي عجرم تُفاجئ جمهورها وتلفت الأنظار شاهدوا الصورة
07:20 | 2025-06-22
22/06/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
Lebanon 24
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
06:56 | 2025-06-22
22/06/2025 06:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة برامج شهيرة تصدم جمهورها بعد جراحة في العين.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مقدمة برامج شهيرة تصدم جمهورها بعد جراحة في العين.. شاهدوا كيف بدت (صور)
23:00 | 2025-06-21
21/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا القصر الفخم.. تعيش المحامية اللبنانية الأشهر في العالم (صور)
Lebanon 24
في هذا القصر الفخم.. تعيش المحامية اللبنانية الأشهر في العالم (صور)
16:12 | 2025-06-21
21/06/2025 04:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
11:08 | 2025-06-21
21/06/2025 11:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
11:46 | 2025-06-21
21/06/2025 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
03:08 | 2025-06-22
22/06/2025 03:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:15 | 2025-06-22
شاهد.. كارلا حداد تثير الجدل بهذه الحركات الغريبة في جلسة تصوير لافتة
07:20 | 2025-06-22
بإطلالة غير معتادة.. نانسي عجرم تُفاجئ جمهورها وتلفت الأنظار شاهدوا الصورة
06:56 | 2025-06-22
بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)
23:00 | 2025-06-21
مقدمة برامج شهيرة تصدم جمهورها بعد جراحة في العين.. شاهدوا كيف بدت (صور)
16:12 | 2025-06-21
في هذا القصر الفخم.. تعيش المحامية اللبنانية الأشهر في العالم (صور)
14:17 | 2025-06-21
بـ "فستان جريء".. روبي تُشعل المسرح (صور)
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 15:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 15:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 15:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24