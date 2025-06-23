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المرأة

فنانة شهيرة تكشف أخطر أسرار زواجها الأول.. وتروي تفاصيل اعتداء داخل منزلها

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:20
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كشفت الفنانة نيللي كريم عن حادثة غريبة وقعت معها وشقيقها، حيث تسبب اعتراضها على تهديده بقتل زوجها الأول في انقلاب سيارته، وذلك بعدما علم بزواجها منه دون علم الأسرة، وكانت حينها تبلغ من العمر 17 عاماً.
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وأوضحت نيللي خلال استضافتها في برنامج "Mirror" مع الإعلامي خالد فرج، أنها شخصية مغامرة بطبعها، وقالت: "مبحبش الأمور الطبيعية، لازم يبقى فيه أكشن". واعتبرت أن ما فعلته كان قرارًا "غبيًا" لكنها كانت متمردة وصغيرة في السن آنذاك.

وأشارت إلى أن قرارها بالزواج في سن السابعة عشرة كان خاطئًا، لكنها كانت تبحث عن أمان بعد وفاة والدها قبل أشهر قليلة من الزواج، وأضافت أن والدها لو كان على قيد الحياة لرفض إتمام الزواج لصغر سنها وعدم نضجها الكافي لاتخاذ مثل هذا القرار.

كما كشفت نيللي عن جوانب شخصية وإنسانية من حياتها، مؤكدة أنها واجهت الكثير من التجارب الصعبة، خاصة في علاقاتها العاطفية، وقالت: "قابلت رجالة أي كلام كتير في حياتي، ومحدش سندني غير أمي".

وأكدت أنها كانت المسؤولة الأولى عن نفسها وأسرتها، قائلة: "أنا راجل البيت.. ولو حد جه على كرامتي بتحول من إنسانة طيبة لشخصية محدش يقدر يتوقعها".

وفي حديثها عن التجارب الصعبة، ذكرت نيللي أنها حلمت بأنها ستطلق، وعندما سألت شيخًا عن تفسير الحلم قال لها: "ما أنتِ شاطرة أهو".

وتطرقت إلى مواقف صعبة تعرضت لها، منها تعرضها للاعتداء داخل منزلها، قائلة: "عندي مواقف كتير في حياتي مش لطيفة.. منها مثلاً إنه واحد اتهجم عليَّ في البيت".

وختمت بالقول إنها لا تعرف كيف تسترد حقها بشكل مباشر، لكنها تثق في عدالة القدر: "مابعرفش آخد حقي، لكن دائمًا ربنا بيجيبهولي".

في سياق منفصل، عبرت نيللي عن تأثرها الكبير بعد عرض فيديو مركب بتقنية الذكاء الاصطناعي يجسد الراحلة فاتن حمامة، مشيرة إلى امتنانها للقاء الذي جمعهما في بداياتها الفنية.

وقالت: "كنت محظوظة بلقائها، كانت سيدة عظيمة علّمتني الاهتمام بأدق التفاصيل". وأضافت أن فاتن حمامة كانت تتابع أعمالها وتتصل بها لتهنئتها بعد عرض مسلسلي "ذات" و"سجن النسا"، مؤكدة أنها كانت في قمة سعادتها بهذا التقدير. (فوشيا)
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