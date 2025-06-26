"توكلت على الله".. فنانة شهيرة تُثير حيرة الجمهور بمنشور غامض! (صورة)

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وكتبت مي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" قائلةً: "وفجأة تلاقيها اتحلّت من عند ربنا وإنت كل اللي عملته توكلت على الله". نشرت الفنانة منشوراً غامضاً تحدثت فيه عن الأزمات التي تعصف بالإنسان لكنها لا تُحلّ إلا بالتوكّل .وكتبت مي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" قائلةً: "وفجأة تلاقيها اتحلّت من عند ربنا وإنت كل اللي عملته توكلت على الله".

وتساءل عدد من متابعي مي عن الأزمة التي مرت بها ودفعتها لكتابة هذا المنشور، وهل الأمر يتعلق بعمل فني أم بشيء خاص؟



وكانت مي سليم قد انتهت من تصوير مسلسل "روج أسود" ، وكان من المقرر عرضه في موسم الماضي، إلا أن الشركة المنتجة للعمل فاجأت الجميع بتأجيل عرضه لأسباب مجهولة، لتقرر بعدها عرضه خلال الحالي، وتحديداً في المقبل بعد حلّ أزماته.(لها)