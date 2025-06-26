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المرأة
"توكلت على الله".. فنانة شهيرة تُثير حيرة الجمهور بمنشور غامض! (صورة)
Lebanon 24
26-06-2025
|
02:51
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نشرت الفنانة
مي سليم
منشوراً غامضاً تحدثت فيه عن الأزمات التي تعصف بالإنسان لكنها لا تُحلّ إلا بالتوكّل
على الله
.
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وكتبت مي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" قائلةً: "وفجأة تلاقيها اتحلّت من عند ربنا وإنت كل اللي عملته توكلت على الله".
وتساءل عدد من متابعي مي عن الأزمة التي مرت بها ودفعتها لكتابة هذا المنشور، وهل الأمر يتعلق بعمل فني أم بشيء خاص؟
وكانت مي سليم قد انتهت من تصوير مسلسل "روج أسود"
منذ فترة
، وكان من المقرر عرضه في موسم
رمضان
الماضي، إلا أن الشركة المنتجة للعمل فاجأت الجميع بتأجيل عرضه لأسباب مجهولة، لتقرر بعدها عرضه خلال
موسم الصيف
الحالي، وتحديداً في
تموز
المقبل بعد حلّ أزماته.(لها)
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