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المرأة

بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:53
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شاركت الفنانة مايا دياب في افتتاح أحد المحال التجارية في وسط بيروت أمس الأربعاء.
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وأثارت مايا الجدل بإطلالتها حيث ارتدت بنطالا و حمالة صدر وضعت فوقها بلايز باللون الذهبي. 
 
 
 
 
 
واعتبر العديد من المتابعين ان إطلالة مايا جريئة في وضح النهار.

وكانت مايا أثارت أيضا الجدل مؤخرا بإطلالاتها في كليب أغنيتها الجديدة "حرمت احبك" التي اعتبرها العديد من المتابعين غير لائقة لأغنية جددتها للفنانة الراحلة وردة. 






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