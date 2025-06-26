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المرأة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
26-06-2025
|
03:53
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شاركت الفنانة
مايا دياب
في افتتاح أحد المحال التجارية في
وسط بيروت
أمس الأربعاء.
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وأثارت مايا الجدل بإطلالتها حيث ارتدت بنطالا و حمالة صدر وضعت فوقها بلايز باللون الذهبي.
واعتبر العديد من المتابعين ان إطلالة مايا جريئة في وضح النهار.
وكانت مايا أثارت أيضا الجدل مؤخرا بإطلالاتها في كليب أغنيتها الجديدة "
حرمت احبك
" التي اعتبرها العديد من المتابعين غير لائقة لأغنية جددتها للفنانة الراحلة وردة.
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