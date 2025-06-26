بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)

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وأثارت مايا الجدل بإطلالتها حيث ارتدت بنطالا و حمالة صدر وضعت فوقها بلايز باللون الذهبي. شاركت الفنانة في افتتاح أحد المحال التجارية في أمس الأربعاء.وأثارت مايا الجدل بإطلالتها حيث ارتدت بنطالا و حمالة صدر وضعت فوقها بلايز باللون الذهبي.

واعتبر العديد من المتابعين ان إطلالة مايا جريئة في وضح النهار.



وكانت مايا أثارت أيضا الجدل مؤخرا بإطلالاتها في كليب أغنيتها الجديدة " " التي اعتبرها العديد من المتابعين غير لائقة لأغنية جددتها للفنانة الراحلة وردة.











