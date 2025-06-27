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المرأة
بدلة شفافة من الشبك.. نجمة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة جداً (صور)
Lebanon 24
27-06-2025
|
01:49
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أطلت النجمة العالمية شارليز ثيرون بإطلالة جريئة وشفافة من توقيع دار الأزياء
الفرنسية
جيفنشي.
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وفي
العرض
الأول لفيلم "الحرس القديم 2" في
لوس أنجلوس
، ارتدت الممثلة بدلة شبكية تُغطي كامل جسدها فوق حمالة صدر سوداء بسيطة وملابس داخلية سوداء متناسقة، وأكملتها بسترة سوداء بسيطة وحذاء أسود.
وتُشارك ثيرون في بطولة فيلم "الحرس القديم 2" إلى جانب كيكي لين، وأوما ثورمان، وفيرونيكا نغو. يُعدّ هذا الفيلم المثير تكملةً لفيلم عام 2020 الذي يحمل الاسم نفسه، ويدور حول مجموعة من المرتزقة ذوي قدرات شفاء خاصة تجعلهم خالدين بشكل أساسي (وإن لم يكن كليًا) مهمة هذه المجموعة "حماية العالم".(لها)
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