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المرأة

سيُكلف 55 مليون دولار.. "عروس" بيزوس المُثيرة تتألق في أول ليلة من احتفالات زفافها في إيطاليا (صور)

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:42
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في أول ليلة من احتفالات زفافها، تألقت الصحافية السابقة لورين سانشيز، على ان تسير في الممر مع شريكها منذ 7 سنوات مؤسّس "أمازون"، جيف بيزوس، في نهاية هذا الأسبوع.
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فبعد وصولهما إلى مدينة البندقية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، أقام الزوجان حفل استقبال مساء أمس الخميس، حضره عدد من الضيوف، بينهم: كيم كارداشيان، كيندال وكايلي جينر، ووالدتهما كريس.

وشوهدت سانشيز وهي تصعد على متن قارب مع خطيبها، بينما كانا يستعدّان لتناول العشاء مع ضيوف حفل زفافهما في كنيسة مادونا ديل أورتو. وللحفل، اختارت سانشيز فستاناً آسراً مكشوف الكتفين من مجموعة أزياء "سكياباريلي" Schiaparelli الراقية لربيع 2025، من تصميم دانيال روزبيري، بعنوان "إيكاروس" Icarus.
 
 
 
 
 
 
تميّز الفستان بفُتحة صدر بارزة ومطويّة، مطرّزة، مثل التنورة الضيّقة متوسطة الطول، بتصاميم من أغصان كروم متموّجة وأزهار وعيون، كلها بألوان الأزرق والأخضر والذهبي البرّاقة، متناسقة مع قماش بلون الشمبانيا.

ومع ذلك، كان الخصر المتباين هو ما خطف الأنظار. تميز الجزء الأوسط المضلّع بشريط ذهبي ملفوف ومغلق بإحكام على جسد سانشيز كخيط رفيع. في الواقع، كان الشريط المصمّم على شكل مشدّ مشدوداً لدرجة أن العروس احتاجت إلى أن يمسك زوجها بيدها وهي تصعد على متن المركبة المائية.
 
 
ونظراً لفخامة حفل الزفاف، من المؤكد أن هذه لن تكون آخر إطلالة من إبداع مصمّمين عالميين نراها للورين سانشيز.

يُشار إلى ان التكلفة الإجمالية للحفل تُقدّر بحوالى 55 مليون دولار، ما يجعله من بين أغلى حفلات الزفاف التي شهدتها إيطاليا في السنوات الأخيرة.

وأفادت تقارير بأن نحو 90 طائرة خاصة ستهبط في مطارات فينيسيا وتريفيزو وفيرونا خلال أيام الاحتفال.

ويُعتقد أنه تم حجز نحو 30 من أفخم القوارب المائية، بينما أكدت جمعية قوارب الجندول جاهزيتها الكاملة للحدث، أما يخت بيزوس الفاخر "Koru" الذي يبلغ ثمنه 500 مليون دولار، ويُرافقه اليخت الأصغر "L’Abeona"، فكلاهما في البحر الأدرياتيكي.(لها)

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