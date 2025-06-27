Advertisement

المرأة

نيللي كريم تكشف أسباب مشاركتها بفيلم Happy Birthday

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1383561-638866444405853986.jpg
Doc-P-1383561-638866444405853986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة نيللي كريم عن أسباب حماسها للمشاركة في فيلم Happy Birthday، مشيرة إلى أن الفكرة لامست قلبها منذ اللحظة الأولى، وأن الفيلم أعاد إليها المعنى النقي للسينما والصدق الفني.
Advertisement

وقالت نيللي كريم، فى لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: "من أول سطر في السيناريو، شعرت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا العمل، لم أحتج لمعرفة تفاصيل كثيرة، فقط فكرة الفيلم كانت كافية لأقول: يلا نصور امتى؟"، وتابعت: "مشروع زي ده بيشدّك كمجمل، مش لمجرد دور معين، عشان كده وافقت فورًا".

وأضافت نيللي كريم: "الفيلم مكتوب بحرفية، وكل شخصية فيه بطلة، لو شلنا أي شخصية، الفيلم كله يهتز، وده معناه إن كل تفصيله محسوبة ومحسوسة".

وأشادت نيللي كريم بالمخرجة سارة جوهر ودورها المحوري في توجيه الطفلة "ضحى"، بطلة الفيلم، قائلة: "سارة كانت موجودة بروحها وجسدها في كل لحظة مع توحة، كانت بتعيش معاها المشاعر وتوصل لها الإحساس بعناية، وده اللي خلّى أداء ضحى صادق جدًا".

وأكدت نيللي أن علاقتها القديمة بالمخرج محمد دياب والمخرجة سارة جوهر، والتي بدأت منذ فيلم 678، جعلت ثقتها في المشروع أكبر، مضيفة: "سارة مش بس مخرجة، هي كمان صاحبة روح حساسة، وموجودة دايمًا في كواليس كل مشروعات محمد دياب، كنت دايمًا أقول لها: امتى هتخرجي؟ ولما قررت، قلت لها فورًا: أنا معاكي".

وأوضحت نيللي أنها استمتعت بمتابعة تصوير الفيلم من خلف الكاميرا، مشيرة إلى شغفها الكبير بالإخراج، وقالت: "أنا عندي تِركة حب للإخراج، وكنت بحب أقعد أتابع المشاهد وأشارك بالرأي، ومحمد وسارة كانوا بيتقبلوا ده بروح جميلة لأنهم عارفين نيتي".

وذكرت نيللي كريم، أن Happy Birthday هو أحد أقرب الأفلام إلى قلبها، مشيرة إلى أنها كانت تعتبره مشروعًا شخصيًا بكل ما فيه، من الإخراج وحتى الأداء والإنتاج. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
انطلاق "مهرجان كرامة – بيروت لأفلام حقوق الإنسان" بنسخته الثامنة الجمعة
lebanon 24
28/06/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بتوقيف الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم
lebanon 24
28/06/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كريم كبارة استقبل الفائزين بلائحة "رؤية طرابلس": التعاون أولويتنا
lebanon 24
28/06/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كريم كبارة: اعتباراً من صباح الغد تطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معاً
lebanon 24
28/06/2025 04:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:30 | 2025-06-27
10:35 | 2025-06-27
09:45 | 2025-06-27
08:30 | 2025-06-27
07:30 | 2025-06-27
05:41 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24