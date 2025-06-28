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المرأة
تكبره بـ 10 سنوات.. نسرين طافش تستمتع بوقتها على البحر مع زوجها وتاتو على جسدها يلفت الأنظار (صور)
Lebanon 24
28-06-2025
|
02:47
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نشرت الفنانة
السورية
نسرين طافش
فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت نسرين وهي تستمتع بوقتها برفقة زوجها زوجها رجل الأعمال المصري
أحمد جوهر
خلال قضائهما عطلة في
الساحل الشمالي
في مصر.
وظهرت نسرين في إحدى الصور بملابس البحر، كما نشرت صورة ممسكة بيد زوجها، ولفت المتابعون وشم على يدها كُتب عليه كلمة "عشق".
كما نشرت نسرين فيديو وهي ترقص في أحد أماكن السهر مرتدية فستانا صيفيا أبيض اللون.
يُذكر ان نسرين تزوجت قبل أشهر أحمد جوهر وهو كان الزوج الأول لابنة الفنانة السورية
أصالة نصري
شام
الذهبي، وهو الزوج الثالث لها وهي تكبره بنحو 10 سنوات.
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