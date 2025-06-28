تكبره بـ 10 سنوات.. نسرين طافش تستمتع بوقتها على البحر مع زوجها وتاتو على جسدها يلفت الأنظار (صور)

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وأطلت نسرين وهي تستمتع بوقتها برفقة زوجها زوجها رجل الأعمال المصري خلال قضائهما عطلة في في مصر. نشرت الفنانة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت نسرين وهي تستمتع بوقتها برفقة زوجها زوجها رجل الأعمال المصري خلال قضائهما عطلة في في مصر.

وظهرت نسرين في إحدى الصور بملابس البحر، كما نشرت صورة ممسكة بيد زوجها، ولفت المتابعون وشم على يدها كُتب عليه كلمة "عشق".

كما نشرت نسرين فيديو وهي ترقص في أحد أماكن السهر مرتدية فستانا صيفيا أبيض اللون.

يُذكر ان نسرين تزوجت قبل أشهر أحمد جوهر وهو كان الزوج الأول لابنة الفنانة السورية الذهبي، وهو الزوج الثالث لها وهي تكبره بنحو 10 سنوات.