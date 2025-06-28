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المرأة

كادت أن تفقد عينها بسبب خطأ طبي.. فنانة شهيرة تطلب من الجمهور الدعاء لها

Lebanon 24
28-06-2025 | 23:00
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كشفت المطربة إيناس عز الدين عن تطورات حالة عينها، بعدما تسبب خطأ طبي، في تدهور حالتها، مشيرة إلى ضرورة خضوعها لعملية عاجلة.
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وكانت قد نشرت إيناس، في وقت سابق،  صورة لعينها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، معلقة "عملية عاجلة في عيني وأنا عندي فوبيا من عمليات العيون، وفكرة إني أشوف بيحصل إيه في عيني حتى لو تحت التخدير مخلياني جسمي بينتفض، والله دخلت جراحات كتير بس ببنج كلي ومعنديش فوبيا من الجراحات عموماً، إلا في العين فكرة جراحة وأنا صاحية ومفتحة وفي عيني وأشوف الأبر وكل حاجة بتدخل في عيني مموتاني".

وتابعت "ادعولي تعدي على خير وربنا يقويني لأن فعلاً مش قادرة أوصف الحالة اللي أنا فيها، وكل ده بسبب خطأ طبي ومتابعة خاطئة كمان وتثبيت من الدكتورة وفي المتابعة تقولي عينك زي الفل وبتتحسن والجرح قفل، وهي تتدهور يوم بعد يوم من مشكلة بسيطة بشهادة كل الدكاترة، يدوب محتاجة قطرة ومضاد حيوي ويومين راحة وابقى زي الفل لجرح وصل لـ ٤ مل ولعملية وتليف في جزء من الملتحمة وقص وخياطة وليلة كبيرة بلا داعي".

 


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