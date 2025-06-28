29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كادت أن تفقد عينها بسبب خطأ طبي.. فنانة شهيرة تطلب من الجمهور الدعاء لها
Lebanon 24
28-06-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المطربة
إيناس عز الدين
عن تطورات حالة عينها، بعدما تسبب خطأ طبي، في تدهور حالتها، مشيرة إلى ضرورة خضوعها لعملية عاجلة.
Advertisement
وكانت قد نشرت
إيناس
، في وقت سابق، صورة لعينها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "
انستغرام
"، معلقة "عملية عاجلة في عيني وأنا عندي فوبيا من عمليات العيون، وفكرة إني أشوف بيحصل إيه في عيني حتى لو تحت التخدير مخلياني جسمي بينتفض، والله دخلت جراحات كتير بس ببنج كلي ومعنديش فوبيا من الجراحات عموماً، إلا في
العين
فكرة جراحة وأنا صاحية ومفتحة وفي عيني وأشوف الأبر وكل حاجة بتدخل في عيني مموتاني".
وتابعت "ادعولي تعدي على خير وربنا يقويني لأن فعلاً مش قادرة أوصف الحالة اللي أنا فيها، وكل ده بسبب خطأ طبي ومتابعة خاطئة كمان وتثبيت من الدكتورة وفي المتابعة تقولي عينك زي الفل وبتتحسن والجرح قفل، وهي تتدهور يوم بعد يوم من مشكلة بسيطة بشهادة كل الدكاترة، يدوب محتاجة قطرة ومضاد حيوي ويومين راحة وابقى زي الفل لجرح وصل لـ ٤ مل ولعملية وتليف في جزء من الملتحمة وقص وخياطة وليلة كبيرة بلا داعي".
مواضيع ذات صلة
تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)
29/06/2025 10:20:26
29/06/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ طبي كاد يفقدها بصرها.. فنانة شهيرة تروي ما حصل معها وتحذر (صورة)
Lebanon 24
خطأ طبي كاد يفقدها بصرها.. فنانة شهيرة تروي ما حصل معها وتحذر (صورة)
29/06/2025 10:20:26
29/06/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يزال في المستشفى.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لنجلها "آدم" وتُثير قلق الجمهور (صورة)
Lebanon 24
لا يزال في المستشفى.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لنجلها "آدم" وتُثير قلق الجمهور (صورة)
29/06/2025 10:20:26
29/06/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام ونصف على وفاة والدها.. فنانة شهيرة تفقد والدتها بعد صراع طويل مع المرض (صور)
Lebanon 24
بعد عام ونصف على وفاة والدها.. فنانة شهيرة تفقد والدتها بعد صراع طويل مع المرض (صور)
29/06/2025 10:20:26
29/06/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"زغرطولي".. إعلامية شهيرة تقدّم العريس لابنتها في ليلة زفافها (فيديو)
Lebanon 24
"زغرطولي".. إعلامية شهيرة تقدّم العريس لابنتها في ليلة زفافها (فيديو)
01:59 | 2025-06-29
29/06/2025 01:59:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟
Lebanon 24
بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟
16:29 | 2025-06-28
28/06/2025 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة مؤثرة بين نادين نسيب نجيم وابنتها
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة مؤثرة بين نادين نسيب نجيم وابنتها
15:46 | 2025-06-28
28/06/2025 03:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رحلة في القطار.. حادثة خطيرة تعرضت لها يوتيوبر
Lebanon 24
خلال رحلة في القطار.. حادثة خطيرة تعرضت لها يوتيوبر
14:02 | 2025-06-28
28/06/2025 02:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا
Lebanon 24
بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا
13:08 | 2025-06-28
28/06/2025 01:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
05:34 | 2025-06-28
28/06/2025 05:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
04:11 | 2025-06-28
28/06/2025 04:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:59 | 2025-06-29
"زغرطولي".. إعلامية شهيرة تقدّم العريس لابنتها في ليلة زفافها (فيديو)
16:29 | 2025-06-28
بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي هذه الحسناء التركية؟
15:46 | 2025-06-28
بالفيديو.. لحظة مؤثرة بين نادين نسيب نجيم وابنتها
14:02 | 2025-06-28
خلال رحلة في القطار.. حادثة خطيرة تعرضت لها يوتيوبر
13:08 | 2025-06-28
بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا
10:07 | 2025-06-28
بغاية الجمال... مذيعة الـ"أم تي في" تحتفل بتخرّج إبنتها (صور)
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
29/06/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
29/06/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
29/06/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24