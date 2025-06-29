آمال ماهر تُشعل حماس جمهورها مع اقتراب صدور ألبومها الجديد

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انتهت النجمة من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة الـ"ماستر"، وسيُطلق الألبوم عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.وفي سياق متصل، تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي لصيف 2025 في منطقة سيدي يوم 12 المقبل، حيث ستقدم خلاله مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، إلى جانب باقة من أشهر أعمالها القديمة التي يعشقها جمهورها.وكشف المنتج ، عن سر نصيحته للفنانة آمال ماهر، موضحًا أنه نصحها في بداياتها بعدم الإكثار من أداء أغاني ، والتركيز على بناء شخصيتها الفنية الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم لون غنائي مميز يميزها عن غيرها، قائلًا: "الإكثار من غنائها لأم كلثوم كان سيأخرها كثيرًا وكانت في البداية وأنا لحقتها، ونصيحتي لها جعلتها نجمة بلونها الخاص".وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة " "، أن بعض الفنانين الذين ركزوا على أداء أغاني واجهوا صعوبة في تكوين هويتهم المستقلة. (اليوم السابع)