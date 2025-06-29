26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
آمال ماهر تُشعل حماس جمهورها مع اقتراب صدور ألبومها الجديد
Lebanon 24
29-06-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت النجمة
آمال ماهر
من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة الـ"ماستر"، وسيُطلق الألبوم عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وفي سياق متصل، تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي لصيف 2025 في منطقة سيدي
عبد الرحمن
يوم 12
تموز
المقبل، حيث ستقدم خلاله مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، إلى جانب باقة من أشهر أعمالها القديمة التي يعشقها جمهورها.
وكشف المنتج
محسن جابر
، عن سر نصيحته للفنانة آمال ماهر، موضحًا أنه نصحها في بداياتها بعدم الإكثار من أداء أغاني
أم كلثوم
، والتركيز على بناء شخصيتها الفنية الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم لون غنائي مميز يميزها عن غيرها، قائلًا: "الإكثار من غنائها لأم كلثوم كان سيأخرها كثيرًا وكانت في البداية وأنا لحقتها، ونصيحتي لها جعلتها نجمة بلونها الخاص".
وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "
القاهرة والناس
"، أن بعض الفنانين الذين ركزوا على أداء أغاني
كوكب الشرق
واجهوا صعوبة في تكوين هويتهم المستقلة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مفاجأة من جوزيف عطية لجمهوره: ألبومي الجديد أصبح جاهزا وهذا موعد إطلاق الأغنية الأولى
Lebanon 24
مفاجأة من جوزيف عطية لجمهوره: ألبومي الجديد أصبح جاهزا وهذا موعد إطلاق الأغنية الأولى
30/06/2025 07:58:49
30/06/2025 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تشعل حماس متابعيها لفيلمها الجديد
Lebanon 24
ياسمين صبري تشعل حماس متابعيها لفيلمها الجديد
30/06/2025 07:58:49
30/06/2025 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد فؤاد يفاجئ جمهوره بعودة قوية في ألبوم الصيف
Lebanon 24
محمد فؤاد يفاجئ جمهوره بعودة قوية في ألبوم الصيف
30/06/2025 07:58:49
30/06/2025 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طرح اغنيتها الجديدة.. نجوى كرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد
Lebanon 24
بعد طرح اغنيتها الجديدة.. نجوى كرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد
30/06/2025 07:58:49
30/06/2025 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رقصت وشجعتها بحماس.. "ايلا" ابنة نانسي عجرم بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت وشجعتها بحماس.. "ايلا" ابنة نانسي عجرم بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن (فيديو)
00:19 | 2025-06-30
30/06/2025 12:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
Lebanon 24
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
00:04 | 2025-06-30
30/06/2025 12:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفي على أفضل زيوت الشعر وفوائدها السحرية
Lebanon 24
تعرفي على أفضل زيوت الشعر وفوائدها السحرية
15:30 | 2025-06-29
29/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب
Lebanon 24
منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب
12:21 | 2025-06-29
29/06/2025 12:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ياسمين صبري بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ياسمين صبري بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
09:20 | 2025-06-29
29/06/2025 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
Lebanon 24
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
03:04 | 2025-06-29
29/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"
Lebanon 24
رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"
01:45 | 2025-06-29
29/06/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
02:14 | 2025-06-29
29/06/2025 02:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:19 | 2025-06-30
رقصت وشجعتها بحماس.. "ايلا" ابنة نانسي عجرم بين الجمهور خلال حفل والدتها في لندن (فيديو)
00:04 | 2025-06-30
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
15:30 | 2025-06-29
تعرفي على أفضل زيوت الشعر وفوائدها السحرية
12:21 | 2025-06-29
منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب
09:20 | 2025-06-29
بفستان ضيق.. ياسمين صبري بإطلالة تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)
08:15 | 2025-06-29
ظهرت مُستلقية على السرير.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل بإطلالتها (فيديو)
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
30/06/2025 07:58:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24