أجرأ إطلالة على الإطلاق.. كيم كارداشيان توّدع زفاف جيف بيزوس والبندقية بالملابس الداخلية! (صور)

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وارتدت ملابس داخلية بدرجات البيج والنود من تصميم ديلارا فينديك ، المصممة نفسها التي صممت فستان زفاف شقيقتها المثير للجدل. شوهدت نجمة البالغة من العمر 44 عامًا، وهي تتباهى بجمالها في شوارع مدينة ، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، لإجراء جلسة تصوير مع فريقها حيث حضرت للمشاركة في زفاف الملياردير الأميركي والإعلامية .وارتدت ملابس داخلية بدرجات البيج والنود من تصميم ديلارا فينديك ، المصممة نفسها التي صممت فستان زفاف شقيقتها المثير للجدل.

وأكملت نجمة الواقع التلفزيوني إطلالتها الجريئة بمجوهرات من .



وعلى الرغم من أنها وجدت إطلالة أنيقة تناسب طابع ملابس النوم، يبدو أن كارداشيان لم تتمكن من التباهي بإطلالتها أمام الحاضرين شخصيًا، حيث غادرت هي وكلوي كارداشيان صباح السبت من دون حضور حفل الزفاف. (لها)