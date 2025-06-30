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المرأة

أجرأ إطلالة على الإطلاق.. كيم كارداشيان توّدع زفاف جيف بيزوس والبندقية بالملابس الداخلية! (صور)

Lebanon 24
30-06-2025 | 01:53
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شوهدت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 44 عامًا، وهي تتباهى بجمالها في شوارع مدينة البندقية الإيطالية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، لإجراء جلسة تصوير مع فريقها حيث حضرت للمشاركة في زفاف الملياردير الأميركي جيف بيزوس والإعلامية لورين سانشيز
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وارتدت ملابس داخلية بدرجات البيج والنود من تصميم ديلارا فينديك أوغلو، المصممة نفسها التي صممت فستان زفاف شقيقتها كايلي جينر المثير للجدل.
 
 
 
 
 
 
 
وأكملت نجمة الواقع التلفزيوني إطلالتها الجريئة بمجوهرات من لورين شوارتز.

وعلى الرغم من أنها وجدت إطلالة أنيقة تناسب طابع ملابس النوم، يبدو أن كارداشيان لم تتمكن من التباهي بإطلالتها أمام الحاضرين شخصيًا، حيث غادرت هي وكلوي كارداشيان إيطاليا صباح السبت من دون حضور حفل الزفاف. (لها)

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