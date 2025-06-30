تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تتحدّث لأول مرة عن زوجها برومانسية.. فماذا قالت؟

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عبّرت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بتجربتها الزوجية الأخيرة مع رجل الأعمال المصري ، مؤكدة أن ارتباطها به شكّل محطة هادئة ومميزة في حياتها.وفي منشور شاركته عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وصفت طافش الزواج بالشريك المناسب بأنه من أعظم النعم في الحياة، قائلة: "الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح هو أفضل النعم على الإطلاق.. نعمة الونس والصحبة لا تُقارن، والزواج هو أجمل علاقة إنسانية تجعل الإنسان أكثر صفاءً وخفةً وطيبةً وحباً للحياة".