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المرأة
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تتحدّث لأول مرة عن زوجها برومانسية.. فماذا قالت؟
Lebanon 24
30-06-2025
|
10:00
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عبّرت الفنانة
نسرين طافش
عن سعادتها الكبيرة بتجربتها الزوجية الأخيرة مع رجل الأعمال المصري
أحمد جوهر
، مؤكدة أن ارتباطها به شكّل محطة هادئة ومميزة في حياتها.
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وفي منشور شاركته عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وصفت طافش الزواج بالشريك المناسب بأنه من أعظم النعم في الحياة، قائلة: "الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح هو أفضل النعم على الإطلاق.. نعمة الونس والصحبة لا تُقارن، والزواج هو أجمل علاقة إنسانية تجعل الإنسان أكثر صفاءً وخفةً وطيبةً وحباً للحياة".
وتقضي نسرين حاليًا إجازة صيفية برفقة زوجها أحمد جوهر، حيث تحرص على مشاركة متابعيها بلقطات من رحلاتها وأوقاتها على الشاطئ وفي الأماكن العامة.
يُذكر أن نسرين طافش تزوجت من أحمد جوهر في كانون الثاني 2025، وهو رجل أعمال
مصري
معروف وصاحب سلسلة "جوهر للمجوهرات"، والزوج السابق لشام الذهبي، ابنة الفنانة
السورية
أصالة نصري
، ويكبرها بنحو 10 سنوات.
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