هل اقترب زفاف هاندا أرتشيل؟

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خَطَفَت النجمة الأضواء خلال حضورها حفل زفاف زميلها شريف ، ليس فقط بإطلالتها الأنيقة، بل أيضًا بتصريحاتها حول فكرة الزواج، في ظل استمرار علاقتها برجل الأعمال هاكان سابانجي رغم الشائعات المتكررة حول انفصالهما.وأكدت هاندا، التي ظهرت بفستان أسود أنيق وبتسريحة شعر جديدة أضفت عليها لمسة صيفية، أن فكرة الزواج "قسمة ونصيب"، معربة عن سعادتها واستعدادها لتأسيس عائلة عندما يحين الوقت المناسب، وهو ما اعتبره الجمهور تمهيدًا لإعلان رسمي قريب.ويُذكر أن ظهر معًا مؤخرًا في عدة مناسبات بارزة، منها رحلة فاخرة على متن قطار "Orient Express" بين وباريس، تجاوزت كلفتها 6 ملايين ليرة تركية، وحضورهما نهائي للتنس في ، ما بدّد شائعات الانفصال وأكد متانة العلاقة بينهما. (فوشيا)