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المرأة

هل اقترب زفاف هاندا أرتشيل؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:00
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خَطَفَت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأضواء خلال حضورها حفل زفاف زميلها فياض شريف أوغلو، ليس فقط بإطلالتها الأنيقة، بل أيضًا بتصريحاتها حول فكرة الزواج، في ظل استمرار علاقتها برجل الأعمال هاكان سابانجي رغم الشائعات المتكررة حول انفصالهما.
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وأكدت هاندا، التي ظهرت بفستان أسود أنيق وبتسريحة شعر جديدة أضفت عليها لمسة صيفية، أن فكرة الزواج "قسمة ونصيب"، معربة عن سعادتها واستعدادها لتأسيس عائلة عندما يحين الوقت المناسب، وهو ما اعتبره الجمهور تمهيدًا لإعلان رسمي قريب.

ويُذكر أن الثنائي ظهر معًا مؤخرًا في عدة مناسبات بارزة، منها رحلة فاخرة على متن قطار "Orient Express" بين روما وباريس، تجاوزت كلفتها 6 ملايين ليرة تركية، وحضورهما نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في باريس، ما بدّد شائعات الانفصال وأكد متانة العلاقة بينهما. (فوشيا)
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