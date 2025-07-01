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المرأة

سبب وفاة الفنانة الشهيرة ما بين التساؤلات والشكوك.. هل هي السكتة القلبية؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:07
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رغم الأضواء والشهرة وصورهم ومقاطع الفيديو التي تغزو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن حياة بعض النجوم والمشاهير، خاصة من الشباب، تنتهي بشكل مفاجئ، سواء بسبب الانتحار أو الوفاة المفاجئة. أحدث هذه الحالات كانت وفاة النجمة الهندية شيفالي جاريوالا، التي رحلت عن عمر 42 عامًا، وسط صدمة واسعة في الأوساط الفنية والجماهيرية.
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حتى اللحظة، لم يُعلن رسميًا عن السبب الدقيق لوفاة جاريوالا، لكن الترجيحات الأولية تشير إلى إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة مساء الجمعة 27 حزيران. وكانت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة قد شُخّصت بمرض الصرع منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول مدى ارتباط المرض بوفاتها.

تحقيقات الشرطة لا تزال جارية، حيث قام فريق من المحققين وخبراء الطب الشرعي بتفتيش منزل جاريوالا في مومباي، حيث عُثر على أدوية مثل الجلوتاثيون، وهو دواء يُستخدم عادة لتفتيح البشرة وإزالة السموم، إضافة إلى حقن فيتامين C وحبوب للحموضة، ما أثار تساؤلات حول احتمال خضوعها لعلاجات تجميلية أو مكافحة شيخوخة غير خاضعة للرقابة الطبية.

رغم ذلك، أكد الأطباء أن هذه الأدوية لا تُسبب بشكل مباشر تسممًا قلبيًا أو تؤدي إلى مشاكل حادة في القلب والأوعية الدموية. وأوضح الطبيب سينغانيا أن علاجات مكافحة الشيخوخة لا تحمل مخاطر صحية كبيرة في هذا الإطار، إلا إذا كانت مصحوبة باستخدام أدوية هرمونية، التي قد تُحدث بعض التأثيرات الجانبية.

أما بالنسبة للصرع، أشار الأطباء إلى أن أدوية هذا المرض نادرًا ما ترتبط بالنوبات القلبية، مؤكدين أن الحالة القلبية المفاجئة التي أودت بحياة شيفالي قد تكون ناتجة عن عوامل أخرى.

وفاة جاريوالا سلطت الضوء على ظاهرة مقلقة تشهدها المجتمعات، وهي تزايد حالات الوفاة القلبية المفاجئة بين النساء في منتصف العمر. ويرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى تغيّرات نمط الحياة، مثل قلة الحركة، الأنظمة الغذائية غير الصحية، التوتر المزمن، تعاطي بعض الأدوية والممنوعات، وكلها عوامل تُسهم في تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.

شيفالي، التي صعدت إلى الشهرة منذ سنوات المراهقة، عانت خلال حياتها من تحديات شخصية كبيرة، أبرزها طلاقها، بالإضافة إلى معاناتها من القلق والاكتئاب والصرع. وتُظهر الأبحاث أن الصدمات النفسية والاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق ترتبط بشكل وثيق بمشاكل القلب، خاصة متلازمة القلب المنكسر أو اعتلال عضلة القلب الناتج عن التوتر، والتي تُعد من الأسباب البارزة لأمراض القلب المفاجئة لدى النساء.

وهكذا، تُعيد وفاة شيفالي جاريوالا طرح قضية صحة القلب لدى النساء، والحاجة المُلِحّة إلى مزيد من الوعي والرعاية الوقائية لتجنّب مآسٍ مماثلة في المستقبل. (سيدتي)
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