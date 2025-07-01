"أنا تعبانة".. فنانة شهيرة تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها (صورة)

كشفت الفنانة عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها لا تزال ترقد داخل أحد المستشفيات، وتخضع للعلاج منذ أسبوع.

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وقالت أنغام في تصريحات تلفزيونية:"أنا تعبانة في المستشفى ومعرّفتش حد.. حاجة طارئة حصلت من أسبوع ومحبتش أخض حد عليا، ومكنتش قادرة أستقبل زيارات أو أرد على حد."

وتابعت: "لم أخبر أحداً بأنني كنت في المستشفى، لم أرغب في إثارة القلق أو إزعاج أحد، كنت مرهقة للغاية وغير قادرة على استقبال الزيارات أو الشرح، فقررت أن ألتزم الصمت لأستريح قليلاً".



وأوضحت أنغام أنّ حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى صباح السبت، وكانت تتوقع أن تتلقى بعض المسكنات وتغادر، إلا أنّ وضعها الصحي استلزم البقاء بالمستشفى واستشارات طبية متعددة، قائلة: "الأمر كان طارئاً ومعقداً ويحتاج إلى صبر".