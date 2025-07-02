هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب الحسناء اللبنانية؟ شاهدوا كيف أصبحت (صور)

انتشرت صورة عبر لملكة السابقة نيكول بردويل وذلك خلال مشاركتها في مناسبة اجتماعية في .

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وفازت نيكول بلقب عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها ومثلت بلدها في مسابقة العالم في العام نفسه.



وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور " الشهيرة للفنان ، وجسدت دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة إيناس الدغيدي .



خاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.



وتعيش نيكول بردويل حياة أسرية مستقرة، حيث أنها تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.