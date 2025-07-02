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المرأة
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب الحسناء اللبنانية؟ شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
02-07-2025
|
03:35
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انتشرت صورة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
لملكة
جمال لبنان
السابقة نيكول بردويل وذلك خلال مشاركتها في مناسبة اجتماعية في
بيروت
.
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وفازت نيكول بلقب
ملكة جمال لبنان
عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها
الأوروبي
ومثلت بلدها في مسابقة
ملكة جمال
العالم في العام نفسه.
وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور
العين
" الشهيرة للفنان
عمرو دياب
، وجسدت
بعد سنوات
دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة
المصرية
إيناس الدغيدي .
خاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.
وتعيش نيكول بردويل حياة أسرية مستقرة، حيث أنها تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.
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