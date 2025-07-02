Advertisement

المرأة

هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب الحسناء اللبنانية؟ شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1385610-638870496725607255.jpg
Doc-P-1385610-638870496725607255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملكة جمال لبنان السابقة نيكول بردويل وذلك خلال مشاركتها في مناسبة اجتماعية في بيروت
Advertisement
 
 
 
وفازت نيكول بلقب ملكة جمال لبنان عام 1992، وخطفت الأنظار بجمالها الأوروبي ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه.

وبعد فوزها باللقب الجمالي، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة للفنان عمرو دياب، وجسدت بعد سنوات دوراً في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي .

خاضت مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.

وتعيش نيكول بردويل حياة أسرية مستقرة، حيث أنها تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين وابتعدت عن الأضواء.
 
 
 

مواضيع ذات صلة
هل تذكرون بطلة مسلسل "العشق الممنوع" التركية؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 17 عاماً (فيديو)
lebanon 24
02/07/2025 15:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
lebanon 24
02/07/2025 15:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
lebanon 24
02/07/2025 15:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
lebanon 24
02/07/2025 15:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:26 | 2025-07-02
04:53 | 2025-07-02
02:40 | 2025-07-02
01:54 | 2025-07-02
00:44 | 2025-07-02
23:00 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24