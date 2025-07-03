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المرأة

مُفاجأة رمضان 2026.. كاريس بشار إلى جانب هذا النجم السوري بعمل درامي من المتوقع ان يُحقق نجاحا كبيرا

Lebanon 24
03-07-2025 | 04:07
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من جديد يعود الممثل السوري قصي خولي إلى شركة "الصبّاح إخوان" في عمل درامي رمضاني يُتوقّع أن يُحقق نجاحاً كبيراً في الموسم المقبل، حيث يشارك البطولة مع مواطنته الممثلة كاريس بشار، تحت إدارة المخرج السوري رامي حنّا.
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ويُعيد العمل اللقاء بين رامي حنّا، قصي خولي وكاريس بشّار بعد مرور أكثر من 15 عاماً على اجتماعهم في مسلسل "على قيد الحياة" عام 2009، ما يُضيف إلى المشروع بُعداً خاصاً ويزيد من ترقّب الجمهور له.

وكانت آخر أعمال خولي، المسلسل التركي المعرب "القدر"، الذي عُرض عبر منصة "شاهد" ولاقى تفاعلاً واسعاً. أما النجمة كاريس بشار فتركت بصمة لافتة في رمضان الماضي بمسلسل "تحت سابع أرض" إلى جانب النجم تيم حسن.
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