من دون أي تردد.. كلوي كارداشيان تكشف عن قائمة بكل الإجراءات التجميلية

فاجأت شخصية الأميركية متابعي بمشاركة صريحة وشاملة لتفاصيل عمليات التجميل التي خضعت لها، كاشفة عن قائمة كاملة بالإجراءات التي أجرتها.



جاء ذلك بعدما نشر طبيب التجميل جوني بيترريدج، وهو طبيب معروف في العاصمة ذاع صيته على منصات التواصل، مقطع فيديو تحدث فيه عن التغييرات التجميلية التي طرأت على ملامح كارداشيان، مرجّحًا أنها خضعت لعدد من الإجراءات التجميلية.

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وأضاف طبيب التجميل البريطاني أن الإجراءات التي يتكهن أنها خضعت لها شملت رفع الحاجب من الجانبين، وجراحة الجفن العلوي، وعملية تجميل للأنف، وفيلر للشفاه، وشد الوجه والرقبة، وزرع ذقن.لم تتأخر شخصية تلفزيون الواقع الأميركية في الرد، وكتبت تعليقًا مطوّلًا وصريحًا على الفيديو، اعتبرت فيه أن ما قيل يُعد مجاملة كبيرة، موضحة أن الصور التي أُجريت عليها المقارنة يعود الفرق بينها إلى نحو 15 عامًا، ثم شاركت مع جمهورها لائحة كاملة بالإجراءات التي قامت بها، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا صريحة بموقفها في هذا الجانب.كشفت كارداشيان أنها خضعت لعملية تجميل للأنف، كما قامت بإزالة الشعر بالليزر عند خط الشعر وفي مناطق أخرى من الجسم.كذلك لجأت إلى حقن وتقنية "سكالبترا" في منطقة خدها التي خضعت فيها سابقًا لعملية إزالة ورم.كما استخدمت الليزر لتقوية وشدّ البشرة، وذكرت أنها لجأت في السابق إلى الفيلر لكنها لم تعد تستخدمه منذ عدة سنوات، موضحة أنها سمعت أنه لا يزول بالكامل، لذا من المحتمل أنه لا يزال موجودًا، ولكن تأثيره أصبح أهدأ.تحدثت أيضًا عن فقدانها لما يقارب 80 رطلاً (أي حوالي 36 كيلوغرامًا) على مدار سنوات، من خلال عملية تدريجية وبطيئة.من ضمن الإجراءات التجميلية الأخرى، أشارت إلى استخدام خيوط تجميلية تحت الذقن والرقبة، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الخضوع لجلسات عناية بالبشرة، من بينها الفيشال، وعلاجات تعتمد على خلاصة أسماك ، فضلًا عن استخدام الببتيدات والفيتامينات ضمن روتينها اليومي للعناية بالبشرة.ثمّ ختمت نجمة برنامج "كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز" حديثها بالإشارة إلى أنه في عام 2025، باتت هناك العديد من الإجراءات غير الجراحية المتاحة التي يمكن اللجوء إليها قبل التفكير في العمليات التجميلية الجراحية، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أنها لا تستبعد اتخاذ هذا الخيار مستقبلاً إذا شعرت بأن الوقت قد حان.أما شخصية تلفزيون الواقع الأميركية ، فقد سبقت شقيقتها في هذا النوع من التصريحات، بعدما ردّت وجيزة على سؤال مباشر من صانعة المحتوى رايتشل ليري عبر تطبيق "تيك توك"، سألتها فيه عن تفاصيل عملية تكبير الثدي التي خضعت لها.فاجأت كايلي الجمهور بإجابة دقيقة كشفت فيها عن حجم الغرسات، ونوعها، ومكان وضعها، حتى أنها أفصحت عن اسم الجرّاح الذي أجرى لها العملية في منطقة بيفرلي هيلز ، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من مجلات الموضة والجمال، التي أثنت على صراحتها وشفافيتها في الحديث عن هذه المواضيع. (cnn)