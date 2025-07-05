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المرأة

ظهور خاص لشيرين رضا في فيلم “الشاطر” إلى جانب هنا الزاهد

Lebanon 24
05-07-2025 | 12:30
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تشارك الفنانة شيرين رضا بظهور خاص خلال أحداث فيلم الشاطر مع النجمين أمير كرارة وهنا الزاهد المقرر طرحه في دور العرض المصرية خلال شهر يوليو الجارى للمنافسة في موسم صيف 2025 السينمائى، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم بدور ممثلة وتلتقي كرارة الذى يعمل دوبلير ويتسبب في تعرضها لحادث.
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فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف أبرزهم  خالد الصاوى وشيرين رضا، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

وفى سياق متصل يعرض للفنانة شيرين رضا حالياً فيلم "فى عز الظهر" الذى انطق فى دور العرض الشهر الماضى، وتشارك فى بطولته إلى جانب مينا مسعود في أول تجاربه بالسينما المصرية، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل. (اليوم السابع)
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