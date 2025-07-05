29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ظهور خاص لشيرين رضا في فيلم “الشاطر” إلى جانب هنا الزاهد
Lebanon 24
05-07-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشارك الفنانة
شيرين
رضا بظهور خاص خلال أحداث فيلم الشاطر مع النجمين أمير كرارة وهنا
الزاهد
المقرر طرحه في دور
العرض
المصرية
خلال شهر يوليو الجارى للمنافسة في موسم صيف 2025 السينمائى، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم بدور ممثلة وتلتقي كرارة الذى يعمل دوبلير ويتسبب في تعرضها لحادث.
Advertisement
فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة،
هنا الزاهد
،
عادل كرم
، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوى وشيرين رضا، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.
وفى سياق متصل يعرض للفنانة شيرين رضا حالياً فيلم "فى عز الظهر" الذى انطق فى دور العرض الشهر الماضى، وتشارك فى بطولته إلى جانب مينا مسعود في أول تجاربه بالسينما المصرية، إيمان العاصي، جميلة عوض، محمد
علي رزق
، محمود
حجازي
، محمد عز، بيومي
فؤاد
،
إيهاب
فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
فرح الزاهد تعلن أسباب رفضها العمل مع شقيقتها هنا الزاهد
Lebanon 24
فرح الزاهد تعلن أسباب رفضها العمل مع شقيقتها هنا الزاهد
05/07/2025 20:45:39
05/07/2025 20:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة تواصل تصوير فيلم "الشيطان شاطر"
Lebanon 24
زينة تواصل تصوير فيلم "الشيطان شاطر"
05/07/2025 20:45:39
05/07/2025 20:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يُمثلان معا في فيلم جديد.. هنا الزاهد تردّ على تامر حسني
Lebanon 24
يُمثلان معا في فيلم جديد.. هنا الزاهد تردّ على تامر حسني
05/07/2025 20:45:39
05/07/2025 20:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات الأشرفية: "الشاطر بشطارتو"
Lebanon 24
إنتخابات الأشرفية: "الشاطر بشطارتو"
05/07/2025 20:45:39
05/07/2025 20:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بـ"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ كارلا حداد والجمهور يعلق
Lebanon 24
بـ"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ كارلا حداد والجمهور يعلق
10:10 | 2025-07-05
05/07/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان جريء وشفاف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار شاهدوا إطلالتها
Lebanon 24
بفستان جريء وشفاف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار شاهدوا إطلالتها
08:30 | 2025-07-05
05/07/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بكروب توب ضيق ووشوم بارزة… ممثلة لبنانية تُشعل الجدل بإطلالتها
Lebanon 24
بكروب توب ضيق ووشوم بارزة… ممثلة لبنانية تُشعل الجدل بإطلالتها
07:40 | 2025-07-05
05/07/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "آسر" السوري باسل خياط تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "آسر" السوري باسل خياط تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (صور)
04:00 | 2025-07-05
05/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أصل فلسطيني.. فيديو ينتشر لفنانة لبنانية غائبة شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
زوجها من أصل فلسطيني.. فيديو ينتشر لفنانة لبنانية غائبة شاهدوا كيف أصبحت
03:00 | 2025-07-05
05/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر يرفضه".. آخر معلومة عن موقف "حزب الله" بشأن الورقة الأميركية!
Lebanon 24
"أمر يرفضه".. آخر معلومة عن موقف "حزب الله" بشأن الورقة الأميركية!
13:45 | 2025-07-04
04/07/2025 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في ملف توقيف بشار الأسد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور جديد في ملف توقيف بشار الأسد.. إليكم التفاصيل
14:10 | 2025-07-04
04/07/2025 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
Lebanon 24
هتافات في مجلس عاشورائي تثير "بلبلة"
04:49 | 2025-07-05
05/07/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
Lebanon 24
"معاريف" تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
04:30 | 2025-07-05
05/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:10 | 2025-07-05
بـ"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ كارلا حداد والجمهور يعلق
08:30 | 2025-07-05
بفستان جريء وشفاف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار شاهدوا إطلالتها
07:40 | 2025-07-05
بكروب توب ضيق ووشوم بارزة… ممثلة لبنانية تُشعل الجدل بإطلالتها
04:00 | 2025-07-05
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "آسر" السوري باسل خياط تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" (صور)
03:00 | 2025-07-05
زوجها من أصل فلسطيني.. فيديو ينتشر لفنانة لبنانية غائبة شاهدوا كيف أصبحت
02:00 | 2025-07-05
من توقيع مصمم لبناني.. ياسمين صبري كالأميرات في آخر إطلالة لها شاهدوا الصور
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 20:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 20:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 20:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24