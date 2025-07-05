نجوى كرم تحيي حفلاً غنائياً في عمّان.. في هذا الموعد

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تحيى النجمة حفلاً غنائيًا، يوم الخميس الموافق 17 على مسرح المدرج الرومانى بعمان، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.من ناحية أخرى أطلقت الفنانة ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حالة طوارئ"، بعد حملة تشويقية مكثفة أثارت جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.يتضمن الألبوم ثماني أغانٍ تجمع بين اللهجتين والمصرية، وتتنوع ألوانها بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لتقديم عمل فني متكامل يُرضي مختلف الأذواق. (اليوم السابع)