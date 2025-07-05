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المرأة
نجوى كرم تحيي حفلاً غنائياً في عمّان.. في هذا الموعد
Lebanon 24
05-07-2025
|
15:00
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تحيى النجمة
نجوى كرم
حفلاً غنائيًا، يوم الخميس الموافق 17
تموز
في الأردن
على مسرح المدرج الرومانى بعمان، ومن المقرر أن تقدم
نجوى
لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.
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من ناحية أخرى أطلقت الفنانة
اللبنانية نجوى كرم
ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حالة طوارئ"، بعد حملة تشويقية مكثفة أثارت
حماس
جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.
يتضمن الألبوم ثماني أغانٍ تجمع بين اللهجتين
اللبنانية
والمصرية، وتتنوع ألوانها بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لتقديم عمل فني متكامل يُرضي مختلف الأذواق. (اليوم السابع)
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