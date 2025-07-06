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متفرقات

3 مشروبات تسرع من شيخوخة وجفاف البشرة.. هل تشربينها؟

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:00
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حذر أخصائيون في طب الجلد من تأثير بعض أنواع المشروبات على صحة البشرة، مشيرين إلى أن بعض المكونات الشائعة قد تُفقد الجلد مرونته وتسرّع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

وأوضح الأطباء، في تقرير نشره موقع Shefinds الأميركي، أن شيخوخة الجلد عملية طبيعية ناتجة عن تراجع تدريجي في مكوّناته الحيوية، لكن بعض العوامل الخارجية، وعلى رأسها النظام الغذائي والمشروبات، يمكن أن تعجّل في هذه العملية وتؤدي إلى جفاف البشرة وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد في سنّ مبكرة.
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وفيما يلي أبرز المشروبات التي أُدرجت ضمن "القائمة السوداء" لصحة البشرة:

1. المشروبات الغازية:
رغم شعبيتها الواسعة، إلا أن المشروبات الغازية تُعد من الأكثر ضررًا على الجلد، بسبب احتوائها على مكونات مثل الفوسفور، والبوتاسيوم، والكافيين، التي تساهم في امتصاص المعادن من الجسم وتؤدي إلى تلف الخلايا. كما أن محتواها العالي من الغلوكوز والفركتوز قد يتفاعل مع الأحماض الأمينية في الكولاجين، مما يؤدي إلى إضعاف أنسجة البشرة وتعزيز الجفاف وظهور التجاعيد.

2. مشروبات الطاقة:
تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، لكنها غنية بالكافيين الذي يؤثر على نوعية النوم وجودته، ما ينعكس مباشرةً على مظهر البشرة، خاصة حول العينين. كما يتسبب الكافيين بتضييق الأوعية الدموية، ما يقلل من ترطيب البشرة ويعزز من شيخوختها المبكرة.
3. مشروبات القهوة الجاهزة:
 تُعتبر هذه المشروبات خيارًا سريعًا وشائعًا، لكنها تحتوي غالبًا على نسب عالية من السكر والدهون والمحليات الصناعية. وتساهم هذه المكونات في جفاف البشرة وظهور الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة. 
وينصح الخبراء باسابدالها بفنجان من القهوة السوداء الخالية من السكر والمبيضات.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الترطيب الجيد ونمط الحياة المتوازن للحفاظ على شباب البشرة، والحد من العوامل التي تُسرّع من شيخوختها.
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